Polonya, Rusya plakalı araçlara yasak getirdi

Polonya, Rusya plakalı araçların ülkeye girişini bu gece yarısından itibaren yasaklayacağını açıkladı. Bu yasak hem ticari hem de hususi araçlar için geçerli olacak.

KAYNAK: AA
Polonya, Rusya plakalı araçlara yasak getirdi

Anadolu Ajansı'nın haberine göre; Polonya, bu kararıyla Rusya plakalı araçlara yasak uygulayan 5’inci ülke oldu.

Rusya plakalı binek araçlar da yasaklandı

Polonya İçişleri Bakanı Mariusz Kaminski, bugün Belarus sınırında düzenlediği basın toplantısında, Rusya plakalı binek araçların bu gece yarısından itibaren Polonya’ya girişinin yasaklanacağını duyurdu. Kaminski, “Rus kamyonları zaten bu yasak kapsamındaydı. Şimdi bu konuyu kapatıyoruz. Polonya’ya hiçbir Rus arabası giremeyecek.” dedi.

Yasak araç sahibinin vatandaşlığına bakmaksızın uygulanacak

Yasağın araç sahibinin Rusya vatandaşı ya da başka bir ülke vatandaşı olmasına bakılmaksızın hem ticari hem de hususi olmak üzere, tüm araçlar için geçerli olacağı kaydedildi. Yasağın gerekçesi olarak ise Rusya’nın Belarus ile sınır krizindeki rolü gösterildi.

Diğer ülkeler de yasak uyguluyor

Polonya, söz konusu yasağı uygulayacağını duyuran 5’inci ülke oldu. Daha önce Letonya, Litvanya, Estonya ve Finlandiya da Rusya plakalı araçların ülkeye girişini yasaklamıştı. Bu ülkelerin hepsi de Rusya ile sınır komşusu olan veya yakın olan ülkelerdir.

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