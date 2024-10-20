Polonya Tıbbi Cihaz ve İlaç Sektörü Raporu yayınlandı

Polonya Girişimcilik Geliştirme Ajansı (PARP), Polonya'daki tıbbi cihazlar ve ilaç sektörü hakkında hazırladığı İngilizce dilindeki raporun son sayısını yayımladı. “Polonya'da Tıbbi Cihazlar ve İlaç Sektörü” başlıklı bu yayın, sektördeki son gelişmeleri ve yurt dışında iş fırsatları arayan Polonyalı şirketlerin geniş bir kataloğunu içeriyor.

Polonya Ekonomisinde Tıbbi Cihazlar ve İlaç Sektörünün Önemi

Tıbbi cihazlar ve ilaç sektörü, Polonya ekonomisinin en önemli alanlarından biri olarak kabul ediliyor. Bu sektör, tıbbın gelişmesine önemli katkılar sağlamakta, hasta bakımını iyileştirmekte ve etkili, güvenli tıbbi çözümlere erişimi artırmaktadır. Bu yönüyle Polonya, dünya çapında önemli bir konumda bulunuyor.

Polonya'nın Uluslararası Arenada Yükselişi

Son yıllarda, Polonya'daki tıbbi cihazlar ve ilaç üreten şirketlerin sayısında artış gözleniyor. Bu şirketler, yenilikçi teknolojik çözümler sunarak hem yurt içinde hem de yurt dışında büyüme kaydediyor. Polonya, dünyanın en büyük on tıbbi ekipman ihracatçısı arasında yer almakta ve önümüzdeki beş yıl için de istikrarlı bir büyüme öngörülmektedir. İlaç sektörü ise Avrupa Birliği'nin en büyük altıncı sektörü konumundadır. Son yıllarda Polonya'da küresel potansiyele sahip birçok umut vadeden ilaç girişimi ortaya çıkmıştır.

Bu rapor, Polonya Girişimcilik Geliştirme Ajansı tarafından yürütülen "KOBİ'lerin Uluslararasılaşması – Marka Merkezi" projesi kapsamında, “2021-2027 Akıllı Ekonomi için Avrupa Fonları (FENG)” Programı'nın 2.26 eylemi olarak hazırlandı.