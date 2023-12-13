Polonya'da Donald Tusk hükümeti göreve başladı

Polonya'da yeni kurulan Donald Tusk hükümeti, Cumhurbaşkanı Andrzej Duda huzurunda yemin ederek göreve başladı. Donald Tusk'un kabinesinde önceki başbakanlığı döneminde Dışişleri Bakanı olan Jaroslaw Sikorski, yeniden aynı göreve getirildi. İdari Yönetim ve İçişleri Bakanlığı'na Marcin Kierwinski atandı. 2015-2021 yılları arasında Ombudsman görevini yürüten Adam Bodnar Adalet Bakanı olurken, Maliye Bakanlığı görevini ise Andrzej Domanski üstlendi.

MİLLİ SAVUNMA BAKANI KOALİSYON ORTAKLARINDAN

Koalisyon ortaklarından Üçüncü Yol'un lideri Wladyslaw Kosiniak-Kamysz Başbakan Yardımcısı ve Milli Savunma Bakanı oldu. Koalisyonun diğer ortağı Yeni Sol'dan ise Krzysztof Gawkowski Başbakan Yardımcılığı ve Bilişim Bakanlığı'na getirildi. Marzena Czarnecka Sanayi Bakanı, Agnieszka Dziemianowicz-Bak Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı, Paulina Hennig-Klasko İklim ve Çevre Bakanı, Krzysztof Hetman Teknoloji ve Kalkınma Bakanı, Dariusz Klimsczak Altyapı Bakanı olarak atandı. Izabela Leszczyna Sağlık Bakanı, Barbara Nowacka Milli Eğitim Bakanı, Slawomir Nitras Spor Bakanı, Katarzyna Pelczynska- Nalecz Fonlar ve Bölgesel Politika Bakanı, Czeslaw Siekierki Tarım Bakanı, Bartlomiej Sienkiewicz Kültür ve Ulusal Miras Bakanı, Adam Szlapka Avrupa Birliği Bakanı, Borys Budka Hazine Bakanı, Tomasz Siemoniak Özel Kuvvetler Koordinatör Bakanı oldu.

Devlet Bakanlıkları koltuklarına ise Maciej Berek, Agnieszka Buczynska, Jan Grabiec, Katarzyna Kotula, Marzena Okla-Drenowicz atandı.

TUSK'IN PARTİSİ SANDIKTAN İKİNCİ ÇIKMIŞTI

Polonya'da 15 Ekim'de düzenlenen genel seçimlerde Hukuk ve Adalet Partisi (PiS), 194 vekil ile sandıktan birinci çıkmıştı. Cumhurbaşkanı Andrzej Duda hükümet kurma görevini bir dönem kendisinin de mensup olduğu Hukuk ve Adalet Partisi'nden Mateusz Morawiecki'ye vermişti. Morawiecki başbakanlığındaki yeni hükümet 27 Kasım'da yemin ederek göreve başlamıştı. Ancak yeni hükümet, geçtiğimiz pazartesi günü Polonya parlamentosunun alt kanadı Sejm'de düzenlenen oturumda güvenoyu için gerekli 231 vekilin desteğini alamayarak düşmüştü. Bunun üzerine hükümeti belirleme yetkisi 460 üyeli Sejm'e geçmişti.

DONALD TUSK GÜVENOYU ALMAYI BAŞARDI

Vatandaşlar Koalisyonu (157 milletvekili), Üçüncü Yol (65 milletvekili) ve Yeni Sol (26 milletvekili) koalisyon hükümeti kurma konusunda anlaşınca milletvekilleri, Vatandaşlar Koalisyonu lideri Donald Tusk'ı başbakanlığa aday gösterdi. Tusk, Pazartesi akşamı yapılan oylamada 248 vekilin desteğiyle başbakanlığa seçilmişti. 2007-2014 yılları arasında Başbakanlık ve 2014-2019 yılları arasında Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanlığı yapan Donald Tusk'un dün Sejm'e sunduğu hükümet programı ise 201'e karşı 248 oyla güvenoyu almayı başarmıştı.