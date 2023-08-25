Polonya'da iktidarla muhalefet arasındaki 'işsizlik' krizi büyüyor

Polonya Başbakanı Mateusz Morawiecki, mevcut muhalefet lideri ve eski Başbakan Donald Tusk döneminde işsizliğin son derece yüksek olduğunu ve bu nedenle Tusk'un da yurtdışında çalışmaya gittiğini söyledi.

KAYNAK: AA
Polonya'da iktidarla muhalefet arasındaki 'işsizlik' krizi büyüyor

Ülkede 15 Ekim'de gerçekleşecek seçimler öncesinde iktidardaki Hukuk ve Adalet Partisinden hafta başında yapılan açıklamada Tusk döneminde işsizliğin yüzde 15 olduğu ifade edildi.

Eski Başbakan Tusk ise konuyu mahkemeye taşıdı ve iktidar tarafından duyurulan rakamın doğru olmadığı açıklandı.

Bunun üzerine Donald Tusk, X hesabından yaptığı paylaşımda, "Kampanyaya yalanlarla başladılar ve sonra mahkemede kaybettiler. Sonuna kadar yalan söyleyecekler ve sonra mahkeme önüne çıkacaklar." ifadesini kullandı.

Başbakan Morawiecki ise yaptığı son paylaşımda, "Tusk döneminde öyle bir işsizlik vardı ki Tusk'un kendisi bile yurtdışında çalışmaya gitti." değerlendirmesinde bulundu.

Morawiecki, muhalefet liderinin 2014'ten 2019'a kadar Avrupa Birliği (AB) Konseyi'ne başkanlık etmesine göndermede bulundu.

Tusk, 2007-2014 yıllarında Polonya Başbakanı olarak görev yaptıktan sonra 2019'a kadar AB Konseyi'ne başkanlık etmişti.

Konsey başkanlığı görevinin ardından Tusk, iç siyasete döndüğü 2022'ye kadar Avrupa Parlamentosundaki Avrupa Halk Partisi grubunun lideri olmuştu.

Polonya'da mevcut işsizliğin yüzde 5 olduğu ve Tusk döneminde yüzde 14'e kadar ulaştığı ifade ediliyor.

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