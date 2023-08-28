Polonya'da lejyoner hastalığından ölenlerin sayısı 11'e yükseldi

Polonya'nın güneydoğusundaki Rzeszow kentinde çeşitli şikayetlerle hastanelere başvuran 144 kişide lejyoner hastalığı tespit edildi. Legionella bakterisiyle enfekte olan bu kişiler hastanelerde tedavi altına alınırken, geçtiğimiz çarşamba gününden bu yana hayatını kaybedenlerin sayısı ise 11'e yükseldi.

Rzeszow kent yönetimi tarafından oluşturulan kriz masası, bakterinin şehir suyu şebekesinden bulaştığını belirledi. Hastalığın görüldüğü kişilerin evlerindeki musluklar dahil olmak üzere şehir şebekesinde 105 farklı noktadan alınan numuneler incelenmek üzere laboratuvarlara gönderildi. Podkarpacie Halk Sağlığı İdaresi Başkanlığı'ndan Adam Sidor, bu sabah çıkan 8 numunenin 4'ünde legieonella bakterisi tespit edildiğini bildirdi.

Sıcak ve soğuk su hatlarından alınan 4 numunenin 2'sinde yüksek düzeyde, 1'inde orta düzeyde, diğerinde ise başlangıç düzeyinde bakteri olduğunu ifade eden Sidor, bakterinin ilk olarak nerede ve nasıl ortaya çıktığına ilişkin henüz ellerinde bilgi bulunmadığını, bu konuda önümüzdeki günlerin belirleyici olacağını söyledi.



SU ŞEBEKELERİNE SABOTAJ İDDİASI

Rzeszow Belediyesi geçtiğimiz hafta sonu kentin tüm içme suyu şebekesini dezenfekte ederken, Malopolska, Lublin ve Wielkopolskie bölgelerindeki bazı kişilere de lejyoner hastalığı teşhisi konulduğu açıklandı. Bu kişiler çevre hastanelerde tedavi altına alınırken, Polonya İç Güvenlik Ajansı (ABW) bir sabotaj gerçekleştirilmiş olma ihtimaline karşı inceleme başlattı. ABW'den yapılan açıklamada, legionella bakterisinin ilk görüldüğü Rzeszow kentinin Polonya'nın Ukrayna sınırında bulunduğu, Ukrayna'ya silah sevkiyatı, insani yardım malzemesi gibi pek çok yardımın bu kent üzerinden gönderilmesi nedeniyle Rzeszow'un stratejik önemde olduğu belirtildi.



LEJYONER HASTALIĞI NEDİR?

Lejyoner hastalığı legionella pneumophila bakterisinin neden olduğu ciddi bir akciğer hastalığı olarak biliniyor. Söz konusu bakteriye maruz kalan çoğu kişi hastalığa yakalanmazken, 50 yaş üstü kişiler, kronik akciğer rahatsızlığı, böbrek ya da karaciğer yetmezliği olanlar, kanser hastaları, bağışıklık sistemi zayıf kişiler, diyabet hastaları ve sigara içenlerin hastalığa yakalanma oranı daha yüksek. Klima, jakuzili havuz, havalandırma sistemleri gibi sistemlerden solunum yoluyla bulaşan hastalık antibiyotik ile tedavi edilebilirken, risk grubunda bulunan hastaların ise yüzde 10'u hayatını kaybediyor.