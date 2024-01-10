Polonya’da polis Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nı bastı. Eski İçişleri Bakanı ve yardımcısı gözaltına alındı

Polonya’da polis Cumhurbaşkanlığı Sarayı'na baskın düzenledi.

"Görevi kötüye kullanmak" ve "yolsuzluğa azmettirmek" suçlamasıyla 2'şer yıl hapis cezasına çarptırılan eski İçişleri Bakanı Mariusz Kaminski ile Yardımcısı Maciej Wasik, Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda gözaltına alındı.

İki isim, Cumhurbaşkanı Andrzej Duda'nın akşam saatlerinde Belaruslu muhalif lider Svietlana Tsihanouskaya ile görüştüğü esnada gözaltına alındı.

CUMHURBAŞKANI DUDA AF YETKİSİNİ KULLANMIŞTI

2007-2010 yılları arasında Yolsuzluk Karşıtı Merkez Büro’nun Başkanı olan Kaminski ve Yardımcısı Wasik hakkında siyasi amaçlarla "görevi kötüye kullandıkları" ve "yolsuzluğa azmettirdikleri" gerekçesiyle 2015 yılında 2'şer yıl hapis cezasına mahkum edilmişti.

O dönem Kaminski ve Wasik'in de üyesi olduğu Hukuk ve Adalet Partisi (PiS) ii iktidara gelmiş, aynı yıl PiS'in adayı olarak Cumhurbaşkanlığı görevine seçilen Duda da iki isim için af yetkisini kullanmıştı.

Mariusz Kaminski 2019-2023 yılları arasında İçişleri ve İdari İşler Bakanı olurken Maciej Wasik de aynı dönemde Bakan Yardımcılığı görevini yürütmüştü.

Eski İçişleri Bakanı Mariusz Kaminski

YÜKSEK MAHKEME AF KARARININ GEÇERSİZ OLDUĞUNA HÜKMETTİ

Varşova Savcılığı, hapis cezaları üst mahkemece kesinleşmeden affedilemeyeceği gerekçesiyle Yüksek Mahkeme’ye başvurmuştu.

Yüksek Mahkeme Cumhurbaşkanı'nın af yetkisinin bu durumda geçerli olamayacağına hükmederek dosyayı Varşova Bölge Mahkemesi'ne göndermişti.

Varşova Bölge Mahkemesi, aralık ayında gerçekleştirdiği son oturumda Kaminski ve Wasik'i "görevi kötüye kullanma" ve "yolsuzluğa azmettirme" suçlarından bu kez 2'şer yıl hapis cezasına çarptırmıştı.

Ekim ayında yapılan genel seçimlerde yeniden milletvekili seçilen Kaminski ve Wasik’in vekillikleri, Bölge Mahkemesi'nin kararı kesin olduğundan Polonya Seçim Yasası gereğince düşürülmüştü.

Eski İçişleri Bakan Yardımcısı Maciej Wasik

ANA MUHALEFET SİYASİ İNTİKAM OLARAK NİTELENDİRMİŞTİ

Ana muhalefet partisi konumundaki PiS üyeleri tüm yaşananların iktidar partisi Vatandaş Platformu'nun (Platforma Obywatelska) siyasi bir intikamı olduğunu öne sürüyor.

Cumhurbaşkanı Duda da anayasanın kendisine verdiği af yetkisini kullandığını, söz konusu kişileri 2016 yılında affettiği konusunda ısrar ediyor.