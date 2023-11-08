Polonya'dan dikkat çeken İHA hamlesi. Rusya-Ukrayna savaşının ardından

Defenceturk.net'ten Eren Yiğitoğlu'nun haberine göre, Polonya Silahlı Kuvvetleri Komutan Yardımcısı Wisniewski, şu anda İspanya’nın başkenti Madrid’de düzenlenen Uluslararası Savaşçı Konferansı’nda Breaking Defense şunları söyledi:

“Şu anda General Atomics ile MQ-9 Bravo için bir sözleşme üzerinde çalışıyoruz. Sözleşme iki ila üç hafta içinde hazır olacak. Bu çok büyük bir sayı değil ve aslında büyük bir sayıya da ihtiyacımız yok. Çünkü bizim istihbarat, keşif ve gözetleme (ISR) gücümüzü Bayraktar TB2 İHA/SİHA’lar oluşturmakta. Dördüncü Bayraktar TB2 İHA/SİHA seti de geliyor.

Polonya’nın fazladan 32 yeni savaş uçağı alma sözü vermesine rağmen hangi uçağın satın alınacağı konusunda karar verilmesinin daha fazla zaman alacağını, çünkü yeni bir hükümetin hâlâ iktidara gelmesi gerekiyor.

Ekibim şu anda İtalya’da, Airbus ile Eurofighter hakkında konuşuyor, yetenekleri ve pazarlama rakamlarını tartışıyor. Bu, yeni savaşçılar edinme taahhüdünün ilk değerlendirme aşamasıdır. ABD’den sipariş ettiğimiz F-35 savaş uçaklarının ilkini ise 2025’e doğru bekliyoruz.”

"AVRUPA ÇAPINDA GÜVENLİĞİ BÜYÜK ÖLÇÜDE ARTIRACAK"

GA-ASI Baş Pazarlama ve İletişim Stratejisti C. Mark Brinkley ise Breaking Defense yaptığı açıklamada, “Siparişi ilişkin her türlü ayrıntının Polonya hükümeti tarafından gelmesi gerekiyor.

Kiralanan MQ-9A filosu şimdiye kadar 1.200 uçuş saatinin üzerinde uçuş gerçekleştirdi. Eğer MQ-9B SkyGuardian İHA’ları Polonya tedarik ederse Avrupa çapında güvenliği büyük ölçüde artıracak. Ayrıca bölgedeki Rus saldırganlığına karşı koyma çabalarında Polonya ile iş birliğinin devamını sabırsızlıkla bekliyoruz.” dedi.

KİRALAMANIN BÜTÇESİ ABD'DEN

Polonya, GA-ASI şirketinden Ekim 2022’de MQ-9A İHA kiralaması yapmıştı. Yapılan bu kiralama kapsamında İHA’lar, Polonya’nın Belarus ve Ukrayna sınır çevresinde gözetleme ve keşif çalışması yapmaktadır.

Polonya hükümeti MQ-9A İHA’ların yerine başka sistemlerin tedarik edilmesi üzerine niyetlerin olduğunu açıklamış fakat bir senedir bunun üzerine bir gelişme yaşanmamıştı. Yapılan bu kiralamanın bütçesi ABD’nin Yabancı Askeri Finansman programı aracılığıyla tesis edilmekte.

Bununla birlikte özellikle Suriye, Irak, Azerbaycan, Libya gibi aktif savaş coğrafyalarında kendini kanıtlamış olan Bayraktar TB2’ler şu anda Polonya’nın envanterinde bulunan en fazla İHA/SİHA. Toplamda 24 adet sipariş veren Polonya, şimdiye kadar ilk 3 seti teslim aldı. Son setin ise 2024 yılı içerisinde Polonya’ya teslim edilmesi hedefleniyor.

SAVUNMA BÜTÇESİNİN ARTMASINA NEDEN OLDU

Polonya, Rus-Ukrayna Savaşı’nın başlaması ile birlikte özellikle ABD ve Güney Kore sistemlerini tedarik etmeye karar verdi. Bununla birlikte süreç içerisinde Türkiye, İsveç ve İtalya ile de çeşitli tedarik anlaşmaları imzalandı.

Hem modernizasyon hem de savaşın getirdiği tehlike acil bir şekilde tedariklerin yapılmasına ve savunma bütçesinin artmasına sebep oldu. Yeni hükümet ile birlikte bu tedarik anlaşmalarının devam edeceği beklenmektedir.