Polonya’dan Rusya’ya nota

Bugün, Polonya hava sahasına giren Rus füzesi iki ülke arasında gerginliğe sebep oldu. Polonya Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Rusya'ya ait bir seyir füzesinin Polonya hava sahasını ihlal etmesinin sonucu akşam saatlerinde Rusya Federasyonu Varşova Büyükelçiliği Maslahatgüzarı Andriej Ordasz'ın bakanlığa çağrıldığı ifade edildi. Rus diplomata protesto notası verildiği belirtilen açıklamada, “Dışişleri Bakanlığı Polonya hava sahasının bir seyir füzesi tarafından ihlal edilmesi olayı hakkında açıklama talep ederek, bu tür eylemlerin derhal durdurulmasını istedi” denildi.

TEKRARI OLMAMASI İÇİN UYARI YAPILDI

Polonya Dışişleri Bakan Yardımcısı Wladyslaw Teofil Bartoszewski ise basına yaptığı açıklamada, “Rusya Maslahatgüzarı'na bu tür girişimlerin tekrarının Polonya Cumhuriyeti tarafından daha güçlü bir tepkiyle karşılanacağını, çünkü bu olayın Polonya’nın savunmaya olan yaklaşımını ve kararlılığını test etmek olduğunu söyleyerek, hızlı ve etkili şekilde tepki verebilecek kapasitede olduğumuz konusunda kendisini temin ettim” dedi.

Rusya Hava Kuvvetleri'nin Baltık ülkeleri ve Finlandiya'ya karşı benzer provokasyonlarda bulunduğunu hatırlatan Wladyslaw Teofil Bartoszewski, Polonya diplomasisinin Rusya'ya karşı şu an için başka bir eylem planlamadığını aktardı. Bartoszewski, Polonya hava sahasını giren füzenin ne tür bir füze olduğunu bildiklerini fakat gizli nitelikte olduğundan herhangi bir bilgi veremeyeceğini söyledi.

Polonya Silahlı Kuvvetleri Operasyon Komutanlığı bugün sabah saatlerinde Ukrayna sınırı üzerinden tanımlanamayan bir cismin Polonya hava sahasına girdiğini bildirmişti. Cumhurbaşkanı Andrzej Duda'nın Polonya ordusu komuta kademesini acil olarak toplanmasından sonra Polonya Genelkurmay Başkanı Wieslaw Kukula, Polonya hava sahasını ihlal eden cismin Rusya'ya ait bir füze olduğunu, sınırdan 40 km kadar içeri giren füzenin 3 dakikadan az bir süre kaldıktan sonra Polonya hava sahasını terk ettiğini duyurmuştu.