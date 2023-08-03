Polonya'dan Wagner açıklaması

Polonya Savunma Bakanı: "Ülkemizin doğusunu istikrarsızlaştırmak mümkün olmayacak"

KAYNAK: AA
Polonya'dan Wagner açıklaması

Polonya Savunma Bakanı Mariusz Blaszczak, ülkede bu yıl genel seçimlerin yapılacağını belirterek "Özellikle seçim yılında daha fazla provokasyon beklemeliyiz. Polonya ordusu askerlerinin hizmeti sayesinde ülkemizin doğusunu istikrarsızlaştırmak mümkün olmayacaktır." dedi.

Blaszczak, ordu mensuplarıyla Polonya'nın Bialystok şehrinde bir araya geldi ve Belarus sınırında yaşanan son gelişmeleri görüştü.

Söz konusu görüşmenin "ordunun Belarus'un provokasyonlarını püskürtmeye hazır olduğundan emin olmak için" gerçekleştiğini kaydeden Blaszczak, "Özellikle seçim yılında daha fazla provokasyon beklemeliyiz. Polonya ordusu askerlerinin hizmeti sayesinde ülkemizin doğusunu istikrarsızlaştırmak mümkün olmayacaktır." diye konuştu.

Blaszczak, sınır güvenliğinin güçlendirilmesine yönelik talimatı kendisinin verdiğini belirterek "Bu tür provokasyonlara cevabımız, ülkenin doğusundaki asker sayısını artırmaktır." ifadesini kullandı.

Polonya Savunma Bakanlığından 1 Ağustos'ta yapılan yazılı açıklamada, Belarus sınırındaki asker sayısını artırma ve bölgeye savaş helikopterleri dahil olmak üzere ilave güçler konuşlandırma kararı alındığı ifade edilmişti.

WAGNER'E MENSUP BİR GRUP SAVAŞÇI, BELARUS'A YERLEŞTİRİLDİ

Rus özel güvenlik şirketi Wagner'in kurucusu Yevgeniy Prigojin, beraberindeki savaşçılarla haziranda Rus yönetimine karşı silahlı isyan başlatmıştı. İsyan, Belarus Cumhurbaşkanı Aleksandr Lukaşenko'nun araya girmesiyle sona ermişti.

Prigojin'in, Belarus'a gitmesi sonrasında Wagner'in ülkeye yerleşmesi için öneride bulunan Lukaşenko, Belarus ordusunun Wagner savaşçılarının tecrübelerinden yararlanabileceğini kaydetmişti.

Wagner'in kurucusu Prigojin, 19 Temmuz'da paralı savaşçılarından bir grubun Belarus topraklarına geldiğini ve Belarus ordusuna eğitim verdiğini bildirmişti.

Belarus ordusunu "dünyanın ikinci ordusu" yapma sözü veren Prigojin, gerekirse onların yanında yer alacaklarını ifade etmişti.

Öne Çıkanlar
Poşet fiyatlarına zam mı geldi? Plastik poşet ne kadar oldu?
Poşet fiyatlarına zam mı geldi? Plastik poşet ne kadar oldu?
Kılıçdaroğlu 10 Aralıkçılardan mı korkuyor?
Kılıçdaroğlu 10 Aralıkçılardan mı korkuyor?
Çocuklarını okul yerine medreseye gönderdikleri ortaya çıktı. MEB bu durumu fark etmiyor mu?
Çocuklarını okul yerine medreseye gönderdikleri ortaya çıktı. MEB bu durumu fark etmiyor mu?
MasterChef’te eleme adayı kim oldu? MasterChef All Star 45 bölüm fragmanı yayınlandı mı?
MasterChef’te eleme adayı kim oldu? MasterChef All Star 45 bölüm fragmanı yayınlandı mı?
Bir Türk yurdu Balkanlar ve Avrupa’yı titreten kavim
Bir Türk yurdu Balkanlar ve Avrupa’yı titreten kavim
Sıcak çarpması nedir? Sıcak çarpması belirtileri neler?
Sıcak çarpması nedir? Sıcak çarpması belirtileri neler?
Son Haberler
Kadınlar Dünya Kupası'nda Kolombiya ve Fas çeyrek finalde Spor
Kadınlar Dünya Kupası'nda Kolombiya ve Fas çeyrek finalde
Türk mitolojisinde Alkıma ne anlama geliyor? Tarih - Mitoloji
Türk mitolojisinde Alkıma ne anlama geliyor?
Efsane film Bodrum Hakimi dizi film olacak Magazin
Efsane film Bodrum Hakimi dizi film olacak
Acun Ilıcalı Fenerbahçeli genç yıldızı transfer ediyor Spor
Acun Ilıcalı Fenerbahçeli genç yıldızı transfer ediyor
Oğuzhan Uğur’dan Diyanet İşleri Başkanı’na salavat tepkisi Güncel
Oğuzhan Uğur’dan Diyanet İşleri Başkanı’na salavat tepkisi
Fransız haber ajansı AFP, sosyal medya platformu X'e telif davası açtı Dünya
Fransız haber ajansı AFP, sosyal medya platformu X'e telif davası açtı
Moral öpücüğü sosyal medyayı salladı Magazin
Moral öpücüğü sosyal medyayı salladı