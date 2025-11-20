Polonya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Maciej Wewior, Polonya'nın Moskova Büyükelçisi Krzysztof Krajewski'nin St. Petersburg'da 10 kişilik bir grup tarafından sözlü saldırıya uğradığını, fiziksel saldırının ise korumalar tarafından engellendiğini bildirdi.

Rusya'da, Polonyalı diplomata saldırı gerçekleştirildi. Polonya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Maciej Wewior, Polonya'nın Moskova Büyükelçisi Krzysztof Krajewski'nin 16 Kasım Pazar günü St. Petersburg şehrinde bir grup tarafından saldırıya uğradığını açıkladı.

Şehirde 10 kişilik grubun Büyükelçi Krzysztof Krajewski'ye önce sözlü olarak saldırdığını dile getiren Sözcü Maciej Wewior, daha sonra bu kişilerden bazılarının fiziksel saldırıya yöneldiğini belirtti. Büyükelçiye fiziksel saldırının korumaları tarafından engellendiğini dile getiren Maciej Wewior, dün Rusya'nın Varşova Büyükelçiliği Maslahatgüzarı'na Polonya'nın Gdansk şehrindeki Rus Konsolosluğunun kapatılmasına ilişkin nota verdikleri esnada Büyükelçi Krajewski'ye yönelik saldırıya ilişkin protestolarını da ilettiklerini duyurdu.

Rus medyasında yer alan haberlere göre ise bir grup Rus aktivist, Polonya'nın Ukrayna savaşındaki tutumundan ötürü Polonya Büyükelçisi Krzysztof Krajewski'yi protesto etti. Haberlerde ellerinde dövizler taşıyan şahısların, Büyükelçi Krajewski'ye ‘Polonya'nın bir yandan barışı savunduğunu söyleyip diğer yandan neden Ukrayna'yı silahlandırarak savaşı finanse ettiğini ve neden ikiyüzlü bir politika izlediğini' sormak istedikleri, ancak Polonyalı elçinin korumaları tarafından engellendikleri belirtildi.