POMEM’de yeni dönem

31. Dönem POMEM öğrencilerinin eğitim öğretime başlaması dolayısıyla düzenlenen programa katılan Vali Aydoğdu, genç polis adaylarına başarılar diledi ve yeni eğitim öğretim döneminin hayırlı olmasını temenni etti.

Erzincan Polis Meslek Eğitim Merkezi Müdürü Hakan Yılmaz ve ekibi, genç polis adaylarına hem teorik hem de uygulamalı olarak en iyi şekilde eğitim vereceklerini belirtti. Vali Aydoğdu, bu özverili çalışmalarından dolayı kendilerine teşekkür etti.

Program, Erzincan İl Müftüsü İsmail Fakirullahoğlu'nun duası ve POMEM öğrencileri ile görevlilerinin kurban kesimi ile sona erdi.