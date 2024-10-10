POMEM’de yeni dönem

Düzenleme: Kaynak: İHA
POMEM’de yeni dönem

Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu, vali yardımcıları ve birim amirleriyle birlikte Erzincan Polis Meslek Eğitim Merkezi'ni ziyaret etti.

31. Dönem POMEM öğrencilerinin eğitim öğretime başlaması dolayısıyla düzenlenen programa katılan Vali Aydoğdu, genç polis adaylarına başarılar diledi ve yeni eğitim öğretim döneminin hayırlı olmasını temenni etti.

Erzincan Polis Meslek Eğitim Merkezi Müdürü Hakan Yılmaz ve ekibi, genç polis adaylarına hem teorik hem de uygulamalı olarak en iyi şekilde eğitim vereceklerini belirtti. Vali Aydoğdu, bu özverili çalışmalarından dolayı kendilerine teşekkür etti.

Program, Erzincan İl Müftüsü İsmail Fakirullahoğlu'nun duası ve POMEM öğrencileri ile görevlilerinin kurban kesimi ile sona erdi.

POMEM’de yeni dönem

POMEM’de yeni dönem

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