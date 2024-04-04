POMEM'e 7 bin 500 öğrenci alınacak. Polis olmak isteyenler dikkat

POMEM için ön başvurular bugün başladı ve 14 Nisan saat 17.00’de sona erecek.

Adaylar, “http://www.pa.edu.tr” adresine e-Devlet şifreleriyle giriş yaparak ön başvurularını gerçekleştirebilecekler.

2022 veya 2023 yılında gerçekleştirilen Kamu Personeli Seçme Sınavlarından birinde P3 puan türünden en az 60 ve üzeri puan alan ve Polis Meslek Eğitim Merkezleri Giriş Yönetmeliği’nde belirtilen diğer şartları taşıyan lisans mezunu 6 bin erkek ve 1500 kadın öğrenci merkezlere kabul edilecek.

Şehit ve vazife malulü eş veya çocukları, bu hüküm gereği ön başvurularını yaparken sınav ücreti ödemeyecekler.

31. Dönem POMEM Giriş Sınavı aşamalarına katılmaya hak kazanan adaylar için başvuru ücreti ve hesap bilgileri, Polis Akademisi Başkanlığı’nın resmi internet sitesi (www.pa.edu.tr) üzerinden duyurulacak.

Sınavlarda başarılı olan ve polis meslek eğitim merkezlerinde eğitimlerini tamamlayan adaylar, Polis Memuru olarak atanacaklar.