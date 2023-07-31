Pompa arızası için kuyuya inen işçiler gazdan zehirlendi: 2 ölü, 1 yaralı

Balıkesir’de bir su terfi istasyonunu temizlemek için kuyuya inen BASKİ çalışanlarından 2’si hayatını kaybetti, 1’i ağır yaralandı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

KAYNAK: DHA
Pompa arızası için kuyuya inen işçiler gazdan zehirlendi: 2 ölü, 1 yaralı

DHA'nın haberine göre; Olay, bugün öğleden sonra Balıkesir Merkez Atıksu Arıtma Tesisi’nin Ovaköy Mahallesi’ndeki terfi istasyonunda meydana geldi. İstasyonda pompa arızası olduğu bilgisini alan BASKİ çalışanları Mehmet Neşeli, Mustafa Karakoç ve Ceyhun Balcı, olay yerine gitti. İşçilerden biri kuyuya indiğinde gazdan etkilendi.

Kuyudan çıkarılamadılar

Durumu fark eden diğer işçiler de kuyuya girmeye çalıştı ancak onlar da gazdan zehirlendi. Haber alamayan diğer BASKİ personeli 112 Acil Çağrı Merkezi’ni aradı. Olay yerine itfaiye, AFAD ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler, kuyudan çıkardıkları 3 işçiyi ambulansla Atatürk Şehir Hastanesi’ne götürdü. Ancak Mustafa Karakoç ve Ceyhun Balcı, hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Mehmet Neşeli’nin ise durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Başsağlığı mesajları

Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Merkez Atıksu Arıtma Tesisimizde meydana gelen elim kazada mesai arkadaşlarımız Ceyhun Balcı ve Mustafa Karakoç’un vefat ettiği haberini derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayım. Mesai arkadaşlarımıza Allah’tan rahmet; ailelerine başsağlığı ve sabır diliyorum. Mekanları Cennet olsun” dedi.

BASKİ Genel Müdürlüğü de bir açıklama yaparak, “Yaşanan elim kaza sonucu Balıkesir Büyükşehir Belediyesi ve BASKİ Genel Müdürlüğü personelleri büyük üzüntü yaşamaktadır” ifadelerini kullandı. Olayın nedeninin araştırıldığı belirtildi.

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