Pompalı tüfekle dehşet saçtılar: 2’si ağır 8 yaralı var

Düzenleme: Kaynak: İHA
Pompalı tüfekle dehşet saçtılar: 2’si ağır 8 yaralı var

Elazığ'da bir grup tarafından husumetlilerine pompalı tüfekle ateş atan saldırganlar 2'si ağır olmak üzere 8 kişiyi yaraladı.

Elazığ'da bir grup tarafından husumetlilerine yönelik gerçekleştirilen pompalı tüfekli saldırıda, 2'si ağır olmak üzere 8 kişi yaralandı.

Olay, gece saatlerinde Ulukent Mahallesi Mevlana Cadde'sinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kimliği tespit edilemeyen saldırganlar, otomobil ile husumetlilerinin olduğu bölgeye geldi. Araçtan pompalı tüfekle ateş atan saldırganlar bir iş yerinin önünde oturan E.A., Ö.M., Y.B., C.Ç., M.F.A, N.R.P., E.B. ve G.B.'yi yaralayarak olay yerinden kaçtı. Silah sesini duyan mahalle sakinleri durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalelerin ardından ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralılardan E.A. ve Ö.M.'nin durumlarının ağır olduğu öğrenildi.

Polis ekipleri, olay yerinde inceleme yaparken kaçan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Pompalı tüfekle dehşet saçtılar: 2’si ağır 8 yaralı var

Pompalı tüfekle dehşet saçtılar: 2’si ağır 8 yaralı var

Pompalı tüfekle dehşet saçtılar: 2’si ağır 8 yaralı var

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