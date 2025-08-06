Pompalı tüfekle ev bastılar! Görüntüler ortaya çıktı

Düzenleme: Kaynak: DHA
Pompalı tüfekle ev bastılar! Görüntüler ortaya çıktı

Gaziantep’te, husumetli oldukları M.Ç.K.’nin evine pompalı tüfekle ateş açan 3 şüphelinin polisteki işlemleri tamamlandı. Aralarında Suriye uyruklu bir kişinin de bulunduğu 3 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Olay, dün öğle saatlerinde meydana geldi. M.Ç.K.'nin evine 3 kişi tarafından pompalı tüfekle ateş açıldı. O anlar, çevredekiler tarafından cep telefonuyla görüntülendi.

M.Ç.K.'nin şikayetinin ardından çalışma başlatan polis ekipleri, güvenlik kamerası ve cep telefonu görüntülerinden şüphelilerin B.K., E.B.Y. ve Suriye uyruklu İ.D. olduğunu belirledi. Ekipler, şüphelileri adreslerine düzenlenen operasyonla gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan 3 şüpheli sevk edildikleri adliyede tutuklandı. Öte yandan İ.D.'nin, adli sürecin ardından sınır dışı edileceği bildirildi.

Pompalı tüfekle ev bastılar! Görüntüler ortaya çıktı

Pompalı tüfekle ev bastılar! Görüntüler ortaya çıktı

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