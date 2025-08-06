Pompalı tüfekle ev bastılar! Görüntüler ortaya çıktı

Olay, dün öğle saatlerinde meydana geldi. M.Ç.K.'nin evine 3 kişi tarafından pompalı tüfekle ateş açıldı. O anlar, çevredekiler tarafından cep telefonuyla görüntülendi.

M.Ç.K.'nin şikayetinin ardından çalışma başlatan polis ekipleri, güvenlik kamerası ve cep telefonu görüntülerinden şüphelilerin B.K., E.B.Y. ve Suriye uyruklu İ.D. olduğunu belirledi. Ekipler, şüphelileri adreslerine düzenlenen operasyonla gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan 3 şüpheli sevk edildikleri adliyede tutuklandı. Öte yandan İ.D.'nin, adli sürecin ardından sınır dışı edileceği bildirildi.