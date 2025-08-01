Pompalı tüfekle sokağa çıktı! Trafik durdu

Düzenleme: Kaynak: DHA
Pompalı tüfekle sokağa çıktı! Trafik durdu

İstanbul Başakşehir’de pompalı tüfekle sokağa çıkan bir kişi çevreye korku dolu anlar yaşattı. Eline aldığı silahla yolu trafiğe kapatan kişiyi ikna etmek kolayda olmadı.

Olay, dün akşam saatlerinde Altınşehir Mahallesi Osmanlı Caddesi'nde meydana geldi. Yanına aldığı pompalı tüfekle sokağa çıkan C.A., havaya ateş açarak çevredeki vatandaşlara tehditler savurdu. Silahlı kişinin yolu kapatmasıyla trafik durdu, çevrede panik yaşandı.

O anlar çevredekiler tarafından cep telefonuyla saniye saniye görüntülendi. Bir süre sonra şüphelinin yanına gelen ve arkadaşı olduğu tahmin edilen iki kişi, kendisini ikna ederek silahını bırakmasını sağladı. Olay yerine gelen polis ekipleri, şüpheliyi gözaltına alarak ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürdü.

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