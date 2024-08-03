Pompeiopolis Antik Kenti'nde çalışmalar sürüyor

Kaynak: AA
Pompeiopolis Antik Kenti'nde çalışmalar sürüyor

Kastamonu'nun Taşköprü ilçesindeki Pompeiopolis Antik Kenti'nde bu yılki kazı çalışmaları devam ediyor.

Antik kentin Zımbıllı Tepe mevkisinde yer aldığı Paflagonya bölgesinin başkenti olan Pompeiopolis'teki kazılar, temmuz ayında başlamıştı.

Roma döneminde Paflagonya'nın en büyük kentlerinden biri olan Pompeiopolis'te yapılan kazılar, Kültür ve Turizm Bakanlığı adına Karabük Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Mevlüt Eliüşük başkanlığında yürütülüyor. 2006 yılında başlayan kazılar, son yıllarda özellikle antik kentteki villa tabanı ve tiyatro üzerine yoğunlaşmış durumda.

Taşköprü Belediye Başkanı Hüseyin Arslan, kazı çalışmalarının bölge açısından büyük önem taşıdığını vurguladı. Pompeiopolis'in bölgenin başkenti olduğunu belirten Arslan, "Bu süreç çok yavaş ilerliyor. Efes'in kazı süreci 1800'lü yıllarda başlamıştı, bu nedenle tarih vermek zor. Ancak ziyaretçi sayımız artıyor ve turizm anlamında iki üç yıl içinde organizasyonları düşünmeyi planlıyoruz" dedi.

Ayrıca, kazı finansmanının önemine değinen Arslan, Türkiye'de kazılara sponsor desteğinin süreci hızlandırdığını ifade etti ve bölgedeki ve diğer iş adamlarından sponsorluk beklediklerini söyledi.

Kazı Başkanı Mevlüt Eliüşük, çalışmalara 34 kişilik bir ekibin, akademisyenler, uzmanlar ve işçilerle birlikte katıldığını belirtti. Eliüşük, Pompeiopolis'in milattan sonra ikinci yüzyılda önemli bir metropol olduğunu ve kazı çalışmalarının uluslararası bir ekip tarafından yürütüldüğünü ifade etti.

Son iki yıldır Roma villası ve tiyatro üzerinde yoğunlaştıklarını söyleyen Eliüşük, bu yıl zemin mozaiklerinin kaldırılması, konservasyonu ve yeniden yerleştirilmesi üzerine çalışmalara başladıklarını belirtti. Kazı çalışmalarının ekim ayına kadar süreceğini vurgulayan Eliüşük, sponsorluk desteğinin kazıların ilerlemesi için kritik önemde olduğunu ve bu yardımların Pompeiopolis'in Kastamonu için önemli bir destinasyon haline gelmesini sağlayacağını kaydetti.

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