﻿Popocatepetl Yanardağı’nda 24 saatte 12 patlama

Meksika Ulusal Afet Önleme Merkezi (CENAPRED) tarafından yapılan açıklamada, yanardağın son 24 saat içinde 199 kez gaz ve kül çıkışı gerçekleştirdiği de belirtildi.

Yanardağdan çıkan küllerin rüzgarın etkisiyle doğu ve güneydoğu yönlerine yayıldığı ve Atlixco şehrinde kül yağışı meydana geldiği ifade edildi.

Yanardağ patlaması sırasında çıkan şok dalgası ise yanardağı izleyen kameralar tarafından kaydedildi.

Popocatepetl'de yaşanan patlamaların bu yıl içindeki sayısı 308'e ulaştı.

Yetkililer, yanardağın patlayıcı faaliyetinin orta ölçekte devam edeceğini belirterek, yanardağ kraterinden uzak durulması konusunda uyarıda bulundu.