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Popocatepetl Yanardağı’nda 24 saatte 12 patlama

Meksika'da yer alan Popocatepetl Yanardağı'nda son 24 saat içinde 12 patlama yaşandı.

Haber Giriş: 10 Nisan 2023 Pazartesi - 23:53
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Popocatepetl Yanardağı’nda 24 saatte 12 patlama

Popocatepetl Yanardağı’nda 24 saatte 12 patlama
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Meksika Ulusal Afet Önleme Merkezi (CENAPRED) tarafından yapılan açıklamada, yanardağın son 24 saat içinde 199 kez gaz ve kül çıkışı gerçekleştirdiği de belirtildi.

Yanardağdan çıkan küllerin rüzgarın etkisiyle doğu ve güneydoğu yönlerine yayıldığı ve Atlixco şehrinde kül yağışı meydana geldiği ifade edildi.

Yanardağ patlaması sırasında çıkan şok dalgası ise yanardağı izleyen kameralar tarafından kaydedildi.

Popocatepetl'de yaşanan patlamaların bu yıl içindeki sayısı 308'e ulaştı.

Yetkililer, yanardağın patlayıcı faaliyetinin orta ölçekte devam edeceğini belirterek, yanardağ kraterinden uzak durulması konusunda uyarıda bulundu.

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