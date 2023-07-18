Popüler aksiyon oyunu %500'e yakın zam

ShiftDelete.net’te yer alan bilgilere göre; Dying Light serisinin fiyatı Steam’de zamlandı.

Oyunculara adrenalin sunan zombi yapımının yeni etiketi 349 TL oldu. Bu, bir önceki 59 TL’lik fiyata göre yüzde 491’lik güncellemeye gidildiğini gösteriyor.

59 TL’DEN 349 TL’YE ÇIKTI

Dying Light 2‘nin de zamlandığı ortaya çıktı. Geçen hafta 159 TL’den satılan yapım, yüzde 119 güncellemeye giderek 349 TL’den sunuldu. Ancak Dying Light 2’nin bir fiyat artışına da daha gitmesi bekleniyor.

Parkur mekanikleri ve bol dövüş sahneleriyle oyuncuların gözdesi haline gelen 2015 yapımı Dying Light, geçtiğimiz ay 17 TL’ye kadar düşmüştü.