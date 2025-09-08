Porsche yeni 911 Turbo S modeli tanıttı

Porsche yeni 911 Turbo S modeli tanıttı

Alman otomotiv devi Porsche, Münih’te düzenlenen IAA Mobility fuarında en güçlü seri üretim otomobili olan yeni 911 Turbo S’i tanıttı. Hibrit destekli motoruyla 701 beygir gücüne ulaşan model, pist performansı ve günlük kullanım arasında eşsiz bir denge sunuyor.

Almanya’nın Münih kentinde sahneye çıkan yeni Porsche 911 Turbo S, markanın bugüne kadarki en güçlü üretim modeli olarak öne çıktı. 701 beygir gücündeki hibrit destekli çift turbo motoruyla dikkat çeken araç, 0’dan 100 kilometre hıza yalnızca 2,4 saniyede ulaşıyor. Maksimum hızı ise saatte 322 kilometre olarak açıklandı.

pcna25-1117-fine.jpg

14 SANİYE DAHA HIZLI

Aracın performansı, dünyanın en zorlu pistlerinden Nürburgring Nordschleife’de test edildi. Önceki nesle kıyasla 14 saniye daha hızlı tur süresi elde eden model, gelişmiş aerodinamik yapısı ve güçlendirilmiş şasisiyle pist odaklı sürüşte yeni bir standart belirledi.

thumbnail.jpeg

KONFOR VE GÜNLÜK KULLANIM İÇİN TASARLANDI

Sadece pist performansına odaklanmayan 911 Turbo S, uzun yol konforu ve günlük kullanım kolaylığıyla da öne çıkıyor. Seramik kompozit fren sistemi, yeni nesil lastikler ve akıllı aerodinamik çözümlerle donatılan model, aynı zamanda geniş kişiselleştirme seçenekleriyle müşterilere sunulacak.

2021-porsche-911-turbo-s-malaysia-1.jpg

İÇ TASARIM VE ÖZEL DETAYLAR

Araçta titanyum egzoz sistemi, Turbonite adlı özel renk detayları ve karbon fiber donanımlar dikkat çekiyor. İç mekânda ise sportif çizgilerin yanında premium malzemeler kullanıldı. Porsche ayrıca, bu modele özel tasarlanmış “911 Turbo S” imzalı kol saatiyle otomobilin ruhunu farklı bir boyuta taşıdı.

911-turbo.jpg

SATIŞ VE FİYATLANDIRMA

Yeni Porsche 911 Turbo S, ABD’de 2026 baharında satışa sunulacak. Coupé versiyonunun fiyatı 270 bin 300 dolar, Cabriolet versiyonunun fiyatı ise 284 bin 300 dolar olarak belirlendi.

