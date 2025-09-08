Porsche yeni 911 Turbo S modeli tanıttı

Almanya’nın Münih kentinde sahneye çıkan yeni Porsche 911 Turbo S, markanın bugüne kadarki en güçlü üretim modeli olarak öne çıktı. 701 beygir gücündeki hibrit destekli çift turbo motoruyla dikkat çeken araç, 0’dan 100 kilometre hıza yalnızca 2,4 saniyede ulaşıyor. Maksimum hızı ise saatte 322 kilometre olarak açıklandı.

14 SANİYE DAHA HIZLI

Aracın performansı, dünyanın en zorlu pistlerinden Nürburgring Nordschleife’de test edildi. Önceki nesle kıyasla 14 saniye daha hızlı tur süresi elde eden model, gelişmiş aerodinamik yapısı ve güçlendirilmiş şasisiyle pist odaklı sürüşte yeni bir standart belirledi.

KONFOR VE GÜNLÜK KULLANIM İÇİN TASARLANDI

Sadece pist performansına odaklanmayan 911 Turbo S, uzun yol konforu ve günlük kullanım kolaylığıyla da öne çıkıyor. Seramik kompozit fren sistemi, yeni nesil lastikler ve akıllı aerodinamik çözümlerle donatılan model, aynı zamanda geniş kişiselleştirme seçenekleriyle müşterilere sunulacak.

İÇ TASARIM VE ÖZEL DETAYLAR

Araçta titanyum egzoz sistemi, Turbonite adlı özel renk detayları ve karbon fiber donanımlar dikkat çekiyor. İç mekânda ise sportif çizgilerin yanında premium malzemeler kullanıldı. Porsche ayrıca, bu modele özel tasarlanmış “911 Turbo S” imzalı kol saatiyle otomobilin ruhunu farklı bir boyuta taşıdı.

SATIŞ VE FİYATLANDIRMA

Yeni Porsche 911 Turbo S, ABD’de 2026 baharında satışa sunulacak. Coupé versiyonunun fiyatı 270 bin 300 dolar, Cabriolet versiyonunun fiyatı ise 284 bin 300 dolar olarak belirlendi.