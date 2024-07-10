Porsuk Çayı yosun tuttu

Düzenleme: Kaynak: İHA
Porsuk Çayı yosun tuttu

Eskişehir'de Porsuk Çayı'nın bazı kesimlerinde suyun akış hızının düşmesi sonucu yüzeyde yosun tabakalarının oluştuğu gözlemlendi.

Türkiye'nin gözböbeği yosun tuttu

Şehrin ortasından geçen ve bir simge haline gelen Porsuk Çayı'nın yüzeyi, özellikle durgun suyun olduğu ve kıyıya yakın bölgelerde yosunlarla kaplandı. Bu durum, çevre sakinlerinin dikkatini çekti ve yosunların oluşumunun azalan su akış hızıyla ilişkili olduğu düşünülüyor.

Porsuk Çayı'nın Odunpazarı ilçesi, Gökmeydan Mahallesi'ndeki bölümünde yoğun yosun tabakası havadan görüntülendi.

Yosun tabakasının oluştuğu noktaya yakın bir parkta kitap okurken bu durumu fark eden Esma Acar, oluşan manzara hakkında şunları söyledi:

"Evet, benim de dikkatimi çekti. Ben bu parkın yakınında oturuyorum. Daha önce de burada sık sık yürüyüş yapardım. Ancak bu yıl yosun birikintilerinin daha fazla olduğunu fark ettim. Bunun yağışların azalmasından kaynaklandığını düşünüyorum, ya da belki barajlardan daha az su salınıyor olabilir. Kesin bir şey söyleyemem ama karşılaştığım manzara bu. Daha önce böyle bir şey görmemiştim. Eskiden suyun kendisi daha fazla görünürdü, şimdi ise yosunların oluşturduğu manzara kesinlikle daha kötü bir durum."

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