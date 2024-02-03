Portakallı kek nasıl yapılır? Portakallı kek tarifi için malzemeler neler?

Çay, kahve saatlerinin vazgeçilmez lezzeti yumuşacık portakallı kek tarifi isteyenlere çok pratik bir önerimiz var. Yapımı çok kolay, lezzeti çok mu çok muhteşem olan bu kek tarifini evde sizde deneyebilirsiniz. Vitamin deposu olan portakallı kek çocuklarınızın da vazgeçilmez beğenisini kazanacak. Dışarıdan aldığınız hazır kekleri aratmayacak bu portakallı keki mutlaka deneyin. Peki Portakallı kek nasıl yapılır? Portakallı kek için malzemeler neler?

PORTAKALLI KEK TARİFİ İÇİN GEREKLİ MALZEMELER

2 su bardağı toz şeker

4 adet yumurta

1 çay bardağı ay çiçek yağı

1 su bardağı süt

1 su bardağı taze sıkılmış portakal suyu

1 adet portakalın rendelenmiş kabuğu

1 yemek kaşığı margarin

4 su bardağı un

1 çay kaşığı tarçın

1 paket kabartma tozu

Üzerini süslemek için pudra şekeri

PORTAKALLI KEK NASIL YAPILIR?

Portakallı kek için bir kap içerisinde toz şekeri yumurta ile çırpın. Sonra içine Ayçiçek yağını ekleyerek karıştırmaya devam edin. Üstüne sütü ekleyin. Taze sıkılmış portakal suyunu da katarak karıştırmayı sürdürün. 4 su bardağı unu da yavaş yavaş ilave edilirken kabartma tozunu da ekleyin. Son olarak da portakalın rendelenmiş kabuğunu da kek hamuruna karıştırmayı unutmayın. Yapılan portakallı kek hamurunu margarinle yağlanmış kalıba boşaltın. Kek hamurunun üzerine tarçını serpin.

Portakallı keki önceden ısıtılmış 180 derece fırında 50 dakika pişirin. Pişen keki biraz dinlendirin. Servise hazırlarken pudra şekeri ile de süsleyebilirsiniz.

Afiyet olsun.