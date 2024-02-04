Portakallı kurabiye nasıl yapılır? Portakallı kurabiye tarifi için malzemeler neler?

Kaynak: Haber Merkezi
Portakallı kurabiye nasıl yapılır? Portakallı kurabiye tarifi için malzemeler neler?
Portakallı kurabiyeler, misafirler için güzel bir ikramlık veya aile içinde keyifli atıştırmalık olabilir. Soğuk kış günlerinde enerji dolu bir lezzet arayanlar için ideal olan portakallı kurabiye tarifi çay saatlerini tatlandıracak. Peki, portakallı kurabiye nasıl yapılır? Portakallı kurabiye tarifi için malzemeler neler?

Portakal aroması ve hafif kıvamıyla çay saatlerine eşlik eden portakallı kurabiye tarifi en çok araştırılan kurabiye tariflerinden. Evde hazırlayabileceğiniz portakallı kurabiye tarifini sizler için derledik. Peki, portakallı kurabiye nasıl yapılır? Portakallı kurabiye tarifi için malzemeler neler?

PORTAKALLI KURABİYE TARİFİ

Portakallı kurabiye, tatlı bir narenciye aroması ve hoş bir kıvamla lezzetlenen harika bir kurabiye çeşididir. İşte basit ve nefis bir portakallı kurabiye tarifi:

Malzemeler:

- 1 su bardağı tereyağı

- 1 su bardağı toz şeker

- 1 adet yumurta

- Yarım su bardağı taze sıkılmış portakal suyu

- Portakal kabuğu rendesi (bir portakalın kabuğu)

- 1 çay kaşığı vanilin veya vanilin şekeri

- 1 paket kabartma tozu

- Yarım çay kaşığı tuz

- 3 su bardağı un (azar azar ekleyerek yoğurma kıvamına gelene kadar)

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PORTAKALLI KURABİYE NASIL YAPILIR?

Fırını 180°C'ye ısıtın. Geniş bir karıştırma kabında tereyağını ve toz şekerini krema kıvamına gelene kadar iyice çırpın. Yumurtayı ekleyip karıştırın. Portakal suyu ve portakal kabuğu rendesini de ekleyip karıştırmaya devam edin.

Vanilin, kabartma tozu ve tuzu ekleyin, tekrar karıştırın. Azar azar unu ekleyerek yumuşak bir hamur elde edene kadar yoğurun.

Hamurdan ceviz büyüklüğünde parçalar koparıp avuç içinde yuvarlayın ve yağlı kağıt serili fırın tepsisine aralıklı olarak yerleştirin.

Önceden ısıtılmış fırında kurabiyeler hafifçe altın rengini alana kadar yaklaşık 12-15 dakika pişirin.

Tamamen soğuyan kurabiyelerin üzerine pudra şekeri serpip servis yapabilirsiniz.

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