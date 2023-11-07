Portekiz Başbakanı istifa etti. Yolsuzluk soruşturması hükümet düşürdü

Portekiz Başbakanı Antonio Costa, lityum madenciliği ve hidrojen projelerindeki yolsuzluk skandalı sonrası istifasını Portekiz Cumhurbaşkanı Marcelo Rebelo de Sousa’ye sundu.

KAYNAK: İHA
Portekiz Başbakanı istifa etti. Yolsuzluk soruşturması hükümet düşürdü

Portekiz’de lityum madenciliği ve hidrojen projelerinde tespit edilen usulsüzlüklerle ilgili başlatılan soruşturmanın ardından Portekiz Başbakanı Antonio Costa istifa etti.

Costa yaptığı açıklamada, istifasını Portekiz Cumhurbaşkanı Marcelo Rebelo de Sousa’ye sunduğunu belirterek, vicdanının rahat olduğunu ve bir daha başbakanlığa aday olmayacağını açıkladı.

Savcılar, söz konusu soruşturmanın baş şüphelisi olan Portekiz Altyapı Bakanı Joao Galamba’yı belirledi.

Soruşturma kapsamında aralarında Costa’nın başdanışmanı Vitor Escaria ile Costa'nın arkadaşı olduğu bilinen Diogo Lacerda Machado da dahil 5 kişi gözaltına alındı.

HÜKÜMETİN İSTİFASI İSTENDİ

Soruşturma kapsamında aralarında birçok hükümet binasında 40'ın üzerine arama yapıldı. Muhalefet ise hükümetin derhal istifasını talep etti.

Sosyalist lider Costa, 2015'ten bu yana başbakanlık koltuğunda otururken, ülkede en son geçtiğimiz sene ocak ayında erken seçime gidilmişti.

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