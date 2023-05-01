Portekiz 'beyan üzerine' hastalık iznini yasalaştırıyor

Editör: Erhan Songür

Portekizli bir hükümet yetkilisinin yaptığı açıklamaya göre, çalışanlar bugünden itibaren hastalık sebebiyle, internet veya telefon yoluyla basit bir şekilde, kendi beyanlarıyla üç güne kadar izinli sayılabilecekler.

ONURLU ÇALIŞMANIN BİR PARÇASI

Bu durumun aile hekimlerinin üzerindeki yükü de kaldıracağı ve yoğunluğun azalacağı yorumları yapıldı.

Bu hükmün, çalışanların çalışma koşullarını iyileştirmek amacıyla Şubat ayında Parlamento tarafından kabul edilen “ onurlu çalışma için ” bir dizi tedbirin parçası olduğu açıklandı.

AMAÇ AİLE HEKİMLERİNİN İŞİNİ KOLAYLAŞTIRMAK