Portekiz orman yangınlarıyla boğuşuyor

Portekiz'in Odemira kasabası yakınlarında çıkan orman yangını turizm bölgesi Algarve'ye ilerliyor.

KAYNAK: AA
Portekiz orman yangınlarıyla boğuşuyor

Yangın nedeniyle yaklaşık 6 bin 700 hektarlık alan küle dönerken, toplam 19 köy, 4 konaklama yeri ve bir kamp alanı boşaltıldı, 9 itfaiyeci ise yaralandı.

Avrupa’nın güneybatısındaki Portekiz, yılın üçüncü sıcak hava dalgasında orman yangınlarıyla mücadele ediyor. Başkent Lizbon'un güneyinde ve Portekiz'in batı kıyısında yer alan Odemira kasabası yakınlarında cumartesi günü çıkan orman yangını şiddetli rüzgarın etkisiyle güneye, ülkenin ana turizm bölgesi olan Algarve'nin iç kesimlerine doğru ilerledi.

Şu ana kadar yaklaşık 6 bin 700 hektarlık alan küle dönerken, toplam 19 köy, 4 konaklama yeri ve bir kamp alanı boşaltıldı. Bin 400'den fazla kişi tahliye edildi. Yaklaşık 800 personelin yer aldığı söndürme çalışmalarında 9 itfaiyeci ise yaralandı. Odemira Belediye Başkanı Helder Guerreiro durumun "kritik, zor ve karmaşık" olduğunu belirtti.

Ülkenin diğer bölgelerindeki yangınlar nedeniyle Lizbon ve Porto arasındaki A1 otoyolunun bazı bölümleri ve bazı yollar da trafiğe kapatıldı. Söndürme çalışmaları için bölgeye 16 yangın söndürme uçağı konuşlandırıldı.

Portekiz’in de üzerinde yer aldığı İber Yarımadasının çoğu bölgesinde bu hafta sıcaklığın 40 santigrat dereceyi aşması bekleniyor.

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