Portekiz temsilcisinin galibiyet hasreti sürüyor: Elfsborg 1 - 1 Braga

UEFA Avrupa Ligi'nde Elfsborg ile SC Braga arasındaki maç, Boras Arena’da yoğun bir sis altında oynandı. Maçın başında her iki takım da kontrollü bir oyun sergilerken, SC Braga oyuna etkili başladı ve ilk yarı boyunca topa daha fazla hakim oldu. Portekiz temsilcisi, agresif bir oyun sergilemese de ilk yarıda sahada baskın bir oyun oynadı ve devre arasına umutlu girdi.

İkinci yarıya hızlı başlayan Braga, teknik direktör Carlos Carvalhal'ın değişiklikleriyle maçı lehine çevirmeye çalıştı. 61. dakikada Bruma oyuna girerek Braga’ya dinamizm kattı. Beş dakika sonra Bruma'nın zekice bir hareketiyle gelen serbest vuruş organizasyonunda Ricardo Horta’nın attığı golle Braga öne geçti. UEFA, golü Horta’ya değil, Ouma'ya kendi kalesine olarak kaydetse de Braga’nın gol sevinci kısa sürdü.

Elfsborg, son anlarda tüm gücüyle saldırarak 1-1'lik beraberliği yakalamayı başardı. Bu sonuçla SC Braga, Avrupa Ligi'ndeki galibiyet hasretini sürdürmüş oldu.