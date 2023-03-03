Portekiz vatandaşlığı nasıl alınır?

Bir ülkenin vatandaşı o ülke kanunlarına göre hayatını devam ettiren ve ‘vatandaşlığın gereklerini’ yerine getiren kişidir. Vatandaşlıkla ilgili şartlar ülkeden ülkeye değişir. Portekiz’de vatandaş olmak isteyen bir kişi bu ülkenin vatandaşlık şartlarını yerine getirmelidir.

Portekiz Vatandaşı Olma Yolları

Avrupa ülkelerinden birinde yaşamak isteyenler, Avrupa ülkelerinin vatandaşlık şartlarını araştırmaktadır. Portekiz vatandaşlığı ile ilgili bazı şartlar sunmuştur. Bu ülkede vatandaş olmak için;

1- Evlilik yolu ile vatandaşlık başvurusu yapılabilir.

2- İltica ederek vatandaşlık hakkı elde edilebilir. Mülteciler, kendi ülkelerinde insan hakları kategorisinde zulüm görmesi durumunda vatandaşlık için başvurabilir.

3- Yatırım yaparak vatandaşlık alınabilir. Bu ülkede 280.000 Euro değerinde gayrimenkul alan kişiler vatandaşlık işlemleri için başvuru yapabilir.

4- Portekizli bir büyük anneye veya büyük babaya sahip olunduğunda vatandaşlık başvurusu yapılabilir. Özellikle Yahudiler için Sefarad Portekiz vatandaşlık başvurusu açılmıştır. Yani Portekiz’in sömürge imparatorluğu zamanında bu ülkede kişinin büyükannelerinde veya büyükbabalarından biri yaşamış ise o kişi vatandaşlığa başvurabilir.Tüm başvuru sırasında websitemizden site adresinden bilgi alabilirsiniz.Uzmanlarımız size yardımcı olmak için hazırlar.

5- Bu ülkede doğanlar doğrudan vatandaşlık almaktadır. (6 Temmuz 2018 itibariyle) Anne ve babası ülke vatandaşı olmasına gerek yoktur ve sadece 2 yıl ikamet etmeleri yeterlidir.

6- Bayan veya erkek bir Portekizliyle 3 yıl evli olanlar Portekiz vatandaşlığı başvurusu yapabilir. Evliliğin resmi bir şekilde yapılması gerekir. Örf veya adetlere göre evlilik vatandaşlık başvurusu için yeterli değildir.

7- Yurt dışında kalıp annesi veya babası, büyükannesi veya büyükbabası Portekizli olanlar başvuru yapabilir.

8- Portekiz’de yaşamayan ancak 18 yaşından küçük olup 1981 yılı öncesinde Portekizli bir vatandaş tarafından evlatlık edinenler de başvurabilir.

9- Daha önce bu ülke vatandaşlığı kaybedenler ve henüz başka bir ülke vatandaşı olmayanlar tekrar vatandaşlık için başvuru yapabilir.

10- 18 yaşından küçük olan veya engelli olan vatandaşlar resmi kararla vatandaşlıktan atıldığında, atılan kişiler tekrar başvurabilir.

11- 1981 yılı öncesinde yabancı bir kişi ile evlenen ve vatandaşlık kaybeden kişi tekrar Portekiz vatandaşlığına başvurarak vatandaşlık hakkı elde eder.

12- 18 yaşından küçük olanlar ve engelli olup 18 yaşından küçük olanlar, anne ve babası Portekiz vatandaşı olmasa da vatandaşlığa başvurabilir.

13- Portekiz sömürgesi altında olan ülkelerde, sömürge zamanında yaşayanlar vatandaşlık alabilir. Ayrıca geçmişte sömürge zamanında sömürge ülkesinde yaşamış kişilerin torunları da başvurabilir.

14- Portekiz’e hizmet etmiş ve önemli işlerde görev almış kişilere de aynı şekilde vatandaşlık hakkı verilmektedir.

15- Oturum yolu ile vatandaşlık işlemlerinde 6 yıl ikamet zorunluluğu vardır. Ayrıca en az üç yıl hiç hapis cezası alınmamalıdır. Bu kişiler de başvuru hakkına sahiptir.

Yatırım Yolu İle Portekiz Vatandaşı Olma

Birçok ülke yatırım yolu ile vatandaşlık hakkı vermektedir ve bu ülkeler arasında Portekiz de yer almaktadır. Bu ülkeye kanunların belirlediği miktarda yatırım yapanlar vatandaşlık alabilmektedir. Bu yöntem hem kolay hem de ticari anlamda kazanç sağlayan bir seçenektir.Tüm bu adımlar için uzman kadrosu ile https://ottoinvesting.com her zaman yanınızdadır.Aklınıza takılan soruları sormaktan çekinmeyin.

Gayrimenkul yatırımı yaparak vatandaşlık almak isteyenler altın vize başvurusu yapması gerekir. Bu vize ile başvuru yapanlar şu şartlara göre hareket etmelidir:

1- Altın vizeyle ülkeye giren kişi 5 yıl boyunca ülkede kalmalıdır. Her yıl toplamda en az yedi gün kalındığı zaman bir yıl kalınmış gibi hesap edilir. Bu süre zarfında kişinin toplumsal anlamda her hangi bir tehdit unsuru haline gelmemesi gerekir.

2- Vize başvurusu yapan kişinin bu ülkede konaklaması gerekmektedir ve konaklama için gerekli şartlara sahip olması gerekir. Bu şartları yerine getirmeyenler başvuru yapamaz.

3- Bu ülkede düzenli geliri olan kişiler vatandaşlık başvurusu yapabilir. Düzenli bir işi olan ve konaklama sorunu olmayanlar başvurabilir. Sosyal düzen için konaklama ve iş sahibi olma önemlidir.

4- Portekizceyi yeterli seviyede bilmek önemlidir. Günlük yaşam için yeterli olacak kadar bu dilin konuşulması gerekir.

Kanunların ön gördüğü miktarda gayrimenkul yatırımı yapan kişiler, yukarıdaki şartları da yerine getirdiği zaman beş yıl gibi bir süre zarfında Portekiz vatandaşı olabilmektedir. Beş yıllık sürede başvuru yapan vatandaşların hal ve hareketleri değerlendirilmektedir. Suça karışan, ülkede toplumsal bütünlüğe karşı zararlı gruplara katılan, dil öğrenemeyen ve sosyal hayat için yeterli olacak hayat şartlarına sahip olamayanların başvuruları olumsuz sonuçlanabilir.

Vatandaşlığa Sahip Olmanın Faydaları

Portekiz vatandaşı olmanın belli başlı avantajları vardır ve bu avantajlar şu şekilde sıralanabilir:

1- Bu ülkenin vatandaşı olan kişiler 135 ülkeye pasaportsuz gidebilir. İstediği kadar seyahat edebilir ve bu işlemler esnasında vize sorunu yaşamaz.

2- AB ülkelerinde pasaportsuz ve vizesiz gezilebilir. Bu ülkeler için ayrıca vize başvurusu yapılmaz.

3- AB ülkelerinde gezmenin yanı sıra bu ülkelerde çalışma hakkına sahiptir. Bu ülkelerde yaşayabilir, emekli olabilir veya yeni bir hayat kurabilir.

4- Bu ülke vatandaşı olan kişi iş kurabilir veya başka bir işte çalışabilir.

5- Vatandaşlık hakkı kazanan eğitim hakkında faydalanabilir. İlk öğretim seviyesinden üniversite seviyesine kadar eğitim alabilir.

6- Sigorta sisteminden ve emeklilik sisteminden faydalanabilir. Diğer vatandaşların elde ettiği sosyal haklara sahip olur.

7- Portekiz’in her hangi bir yerinden gayrimenkul satın alınabilir. Gayrimenkulü tekrar satabilir veya kiraya verebilir.

Portekiz Vatandaşlığı Fiyatları

Vatandaşlık konusunda ülkede IRN yani Adalet Bakanlığı söz sahibidir. Bu bakanlığa yapılan başvurular değerlendirilmektedir. Başvuru işlemi için;

1- Bu ülkenin her hangi bir şehrinde ikamet eden,

2- Bu ülkede doğan (Anne babası Portekizli olan veya olmayan)

3- Bu ülkede dedeleri geçmiş yüzyıllarda yaşamış olan,

4- Gayrimenkul yatırımı yapan,

5- İltica eden,

6- Evlilik yapan herkes vatandaşlığa başvurabilmektedir.

Adalet bakanlığı merkezi kayıt bölümüne başvuran adaylar en az beş yıl ikamet etmesi gerekir. Başvuru ücreti Adalet Bakanlığınca belirlenmektedir ve başvuru esnasında tahsil edilmektedir. Bakanlığın şartları güncellenebilir ve bu güncelleme bakanlığın resmi sitesinde yayınlanmaktadır.

Bu ülke vatandaşlığı için başvuru ücreti 175 Euro ile 250 Euro arasında değişmektedir. Bu ülkede doğma, biriyle evlenme, bu ülke vatandaşı tarafından evlat edinme, oturma izni alma, bu ülke vatandaşlığından çıkıp başka ülke vatandaşlığına geçememe, Yurt dışı Portekiz’e bağlı bir millete mensup olma, bu ülkeye hizmet etme ve Yahudi Sefarad soyundan gelme kategorilerinde başvurular 250 Euro’dur. Bu fiyatlar güncellendiği takdirde yeni fiyat listesi oluşmaktadır.

Annesi ve babası henüz vatandaşlık almamış olan ve yeni doğan bebekler için vatandaşlık başvuru fiyatı 200 Euro’dur. Vatandaşlığa geri dönmeye çalışan çocuklar ve diğer kişiler ücretsiz başvurmaktadır. 18 yaşından küçükken velisinin başvurusu ile vatandaşlık kaybedenler tekrar başvuru yapmak için 175 Euro ödüyor. Bu başvuru 18 yaş altı kişiler için ücretsizdir. Türkiye Portekiz büyükelçiliği ise pasaport belgesi, doğum ile ilgili belge, adli sabıka belgesi ve evlilik cüzdanı işlemleri için 121.90 lira almaktadır.