Portekiz'de Kerem Aktürkoğlu fırtınası! Tüm ülke onu konuşuyor

Portekiz Ligi'nin 33. haftasında şampiyonluk yarışı veren ve aynı puana sahip olan Benfica ile Sporting Lizbon karşı karşıya geldi. Mücadele 1-1 sona ererken ev sahibi ekibin golünü milli oyuncumuz Kerem Aktürkoğlu'nun ayağından geldi. Takımının umutlarını son haftaya taşıyan Kerem, Portekiz'de gündem oldu.

KEREM AKTÜRKOĞLU'NU PORTEKİZ BASINI MANŞETLERE TAŞIDI!

Kerem Aktürkoğlu, Benfica'da bu sezon tüm kulvarlarda 16. golünü kaydederken kendine manşetlerde yer buldu.

İşte Kerem Aktürkoğlu için atılan başlıklar;

A Bola: Kerem Aktürkoğlu'nun golü Luz tribünlerini çıldırttı

O Jogo: Pavlidis ve Kerem'in muhteşem çalışması derbide puanı getirdi