Portekiz’de orman yangınları: Ölü sayısı 7’ye Yükseldi

Kaynak: AA
Portekiz’de orman yangınları: Ölü sayısı 7’ye Yükseldi

Portekiz'in kuzey ve orta bölgelerinde geçen hafta sonundan bu yana etkisini sürdüren orman yangınlarında hayatını kaybedenlerin sayısının 7'ye yükseldiği açıklandı.

Portekiz Ulusal Acil Durum ve Sivil Koruma Kurumu’nun basına verdiği bilgilere göre, şimdiye kadar 60 bin hektardan fazla ormanlık alan kül oldu ve şu anda 65 farklı noktada yangınlar devam ediyor.

portekizde-orman-yanginlarinda-olenlerin-sayisi-7ye-cikti-yenicag1.jpg

Yangınlar, 3'ü itfaiyeci olmak üzere toplamda 7 kişinin hayatını kaybetmesine neden oldu ve yaralı sayısı 50'ye çıktı.

portekizde-orman-yanginlarinda-olenlerin-sayisi-7ye-cikti-yenicag3.jpg

Portekiz Başbakanı Luis Montenegro, Bakanlar Kurulu'nu olağanüstü toplayarak, yangınlara karşı önleyici tedbirlerin artırılması ve yangınlara hızlı ve etkili müdahale sağlanması için yeni kararlar alırken, yangına neden olanlara yönelik cezaların da artırılacağını duyurdu.

portekizde-orman-yanginlarinda-olenlerin-sayisi-7ye-cikti-yenicag5.jpg

Ayrıca yangınla mücadelede yaklaşık 5 bin kişinin görev yaptığı, karadan 1700 araç ve havadan 29 uçağın destek sağladığı bilgisi paylaşıldı.

Portekiz orman yangınlarına karşı AB'den yardım istediPortekiz orman yangınlarına karşı AB'den yardım istedi

portekizde-orman-yanginlarinda-olenlerin-sayisi-7ye-cikti-yenicag.jpg

Yetkililer, özellikle kuzeydeki Porto kentinin güneyindeki Aveiro bölgesinde binlerce kişinin güvenlik amacıyla evlerinden tahliye edildiğini ve 7 otoyolun trafiğe kapalı olduğunu açıkladı.

portekizde-orman-yanginlarinda-olenlerin-sayisi-7ye-cikti-yenicag6.jpg

Hükümet, 15 Eylül’de ilan edilen alarm durumunu, 19 Eylül gece yarısına kadar uzatma kararı almıştı.

portekizde-orman-yanginlarinda-olenlerin-sayisi-7ye-cikti-yenicag7.jpg

Portekiz’de yangın söndürme helikopteri düştü: 2 ölü, 3 kayıpPortekiz’de yangın söndürme helikopteri düştü: 2 ölü, 3 kayıp

portekizde-orman-yanginlarinda-olenlerin-sayisi-7ye-cikti-yenicag8.jpg

portekizde-orman-yanginlarinda-olenlerin-sayisi-7ye-cikti-yenicag9.jpg

Son Haberler
K-POP yıldızının efsanevi başarı hikayesi
K-POP yıldızının efsanevi başarı hikayesi
Erdoğan mutlu olsun diye bu haberi verdik
Erdoğan mutlu olsun diye bu haberi verdik
Havayolu devi iflas etti! Uçak filosu hangara çekildi
Havayolu devi iflas etti! Uçak filosu hangara çekildi
FETÖ elebaşının yeni görüntüsünü paylaştılar
FETÖ elebaşının yeni görüntüsünü paylaştılar
Cep telefonları da uzaktan patlatılabilir mi?
Cep telefonları da uzaktan patlatılabilir mi?