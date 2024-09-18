Portekiz’de orman yangınları: Ölü sayısı 7’ye Yükseldi

Portekiz Ulusal Acil Durum ve Sivil Koruma Kurumu’nun basına verdiği bilgilere göre, şimdiye kadar 60 bin hektardan fazla ormanlık alan kül oldu ve şu anda 65 farklı noktada yangınlar devam ediyor.

Yangınlar, 3'ü itfaiyeci olmak üzere toplamda 7 kişinin hayatını kaybetmesine neden oldu ve yaralı sayısı 50'ye çıktı.

Portekiz Başbakanı Luis Montenegro, Bakanlar Kurulu'nu olağanüstü toplayarak, yangınlara karşı önleyici tedbirlerin artırılması ve yangınlara hızlı ve etkili müdahale sağlanması için yeni kararlar alırken, yangına neden olanlara yönelik cezaların da artırılacağını duyurdu.

Ayrıca yangınla mücadelede yaklaşık 5 bin kişinin görev yaptığı, karadan 1700 araç ve havadan 29 uçağın destek sağladığı bilgisi paylaşıldı.

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Yetkililer, özellikle kuzeydeki Porto kentinin güneyindeki Aveiro bölgesinde binlerce kişinin güvenlik amacıyla evlerinden tahliye edildiğini ve 7 otoyolun trafiğe kapalı olduğunu açıkladı.

Hükümet, 15 Eylül’de ilan edilen alarm durumunu, 19 Eylül gece yarısına kadar uzatma kararı almıştı.

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