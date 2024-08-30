Portekiz’de yangın söndürme helikopteri düştü: 2 ölü, 3 kayıp

Düzenleme: Kaynak: İHA
Portekiz’de yangın söndürme helikopteri düştü: 2 ölü, 3 kayıp

Portekiz’de yangın söndürme helikopterinin düşmesi sonucu 2 kişi hayatını kaybederken 3 kişinin de kayıp olduğu belirtildi.

Portekiz’de yangın söndürme görevinden dönen helikopterin Douro Nehri’ne düşmesi sonucu 2 kişi hayatını kaybederken, 3 kişinin kayıp olduğu bildirildi.

Portekiz’de yangın söndürme görevinden dönen helikopter düştü. Ülkenin kuzeyindeki Douro Nehri’ne düşen helikopterde 2 kişi hayatını kaybederken, yetkililer 3 kişinin kayıp olduğunu bildirdi.

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Helikopterin pilotunun ise sağ olarak kurtarıldığı ve bacağındaki kırık nedeniyle hastanede tedavi altına alındığı aktarıldı. Yetkililer tarafından yapılan açıklamaya göre, helikopter pilotun yanı sıra Acil Koruma ve Yardım Biriminden 5 kişilik bir uzman ekibi taşıyordu.

Douro Liman İdaresi Komutanı Rui Silva Lampreia, “Helikopterin çevresinde ve kıyılarda su altı aramaları yapıyoruz” dedi. Kazanın nedenine ilişkin soruşturma başlatıldı.

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