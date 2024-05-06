Portekiz'de şampiyon belli oldu

Sporting, evinde Portimonense'yi ağırladığı maçta üç golle galip geldi.

Takımın gollerini 13. dakikada Paulinho, 69. dakikada Trincao ve 90+2. dakikada Gyökeres kaydetti.

Bu zaferle Sporting, puanını 84'e çıkararak ligin bitimine iki hafta kala şampiyonluğunu ilan etti. Portimonense ise 28 puanda kalmaya devam etti.

20. ŞAMPİYONLUK

Sporting, tarihi boyunca 20. kez lig şampiyonluğuna ulaştı.

Yeşil-beyazlı ekip en son 2020-21 sezonunda şampiyonluk sevinci yaşamıştı.

GYÖKERES'İN MUHTEŞEM SEZONU

Sezon başında Coventry City'den 21 milyon Euro karşılığında transfer edilen Victor Gyökeres, kariyerinin en iyi sezonunu geçiriyor.

25 yaşındaki forvet bu sezon çıktığı 47 maçta 41 gol atıp, 15 asist yaparak takımının başarısında büyük rol oynadı.