Portekiz'de Türk Şovu! Orkun ve Kerem’den galibiyet pozu

Portekiz Süper Ligi’nde ezeli rakipler Porto ve Benfica 29. haftada kozlarını paylaştılar. Milli futbolcularımız Orkun Kökçü ve Kerem Aktürkoğlu’nun da formasını terlettiği Benfica ezeli rakibi Porto’yu 4-1 gibi net bir skorla mağlup etti.

Benfica’ya galibiyeti getiren goller 1., 43., ve 69. Dakikalarda Pavlidis ve 90+4. Dakikada Otomendi’nin ayağından geldi.

Porto’nun tek golünü ise 81. Dakikada Aghehowa kaydetti.

Milli futbolcularımız Orkun Kökçü ve Kerem Aktürkoğlu’nun üstün bir performans göstererek 90 dakika sahada kaldığı maçta Kerem Aktürkoğlu takımının kaydettiği ilk golde Pavlidis'in asistini yaptı.

Maç sonrası milli futbolcularımızın paylaştığı galibiyet pozu ise sosyal medyada büyük ilgi gördü.