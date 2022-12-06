Dünya şaşkın: Portekiz'den Ronaldo'ya büyük şok

Dünya Kupası son 16 turunda İsviçre ile karşılaşacak olan Portekiz Milli Takımı'nın ilk onbirine Cristiano Ronaldo alınmadı.

Karar dünya basınında şok gelişme olarak yorumlanırken, teknik direktör Fernando Santos'un bu kararı tartışmaları da beraberinde getirdi.

Portekizliler karara isyan etti. Ronaldo'dan stada gelişinde otobüsten inerken bir hayli moralsiz ve gergin olduğu görüldü.

Portekiz maça Costa, Dalot, Pepe, Dias, Cancelo, William, Otavio, Bernardo Silva, Bruno Fernandes, Joao Felix, Gonçalo Ramos 11’iyle çıktı.