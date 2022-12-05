Ronaldo'nun 500 milyon Euro'ya anlaştığı yeni takımı belli oldu

İngiltere Premier Lig ekibi Manchester United'la yollarını ayırdıktan sonra geleceği merak konusu olan Cristiano Ronaldo'nun yeni takımı önümüzdeki günlerde belli olabilir.

İspanyol spor gazetesi Marca'da yer alan haberde, Cristiano Ronaldo'nun Suudi Arabistan ekibi Al-Nassr'la 2.5 yıllık sözleşme imzalayacağı ve 1 Ocak itibariyle sözleşmenin geçerli olacağı belirtildi.

Haberde, Portekizli yıldızın yıllık 200 milyon Euro kazanacağı ve toplamda 500 milyon Euro gelir elde edeceği kaydedildi.

Manchester United'dan tartışmalı şekilde ayrılan Ronaldo'nun ismi ABD MLS Ligi ekiplerinden Inter Miami, Los Angeles FC ve Los Angeles Galaxy'nin yanı sıra eski kulübü Sporting Lizbon ile de anılıyordu.

Al-Nassr'ın kadrosunda çok sayıda tanıdık isim yer alıyor.

Tecrübeli kaleci David Ospina'nın yanı sıra daha önce Fenerbahçe forması giyen Luiz Gustavo ile birlikte Beşiktaş'ın eski oyuncuları Anderson Talisca ve Vincent Aboubakar, Suudi Arabistan ekibinde kariyerini sürdürüyor.