Ücretli poşet uygulaması 2019 yılında Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından çevre kirliliğinin önlenmesi amacıyla başlatılmıştı. 25 kuruşta sabit tutulan poşet fiyatlarına zam geldi. Peki, poşet fiyatlarına zam mı geldi? Plastik poşet ne kadar oldu?

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından çevre kirliliğinin önlenmesi amacıyla plastik poşet ve ambalajların kullanımının azaltılması için 2019 yılında ücretli poşet uygulaması başlatılmıştı.

PLASTİK POŞET NE KADAR OLDU?

2019 yılında başlatılan ücretli poşet uygulaması için Resmi Gazete’de yeni bir karar yayınlandı. Bugün Resmi Gazete’de geri kazanım katılım payı tutarları duyuruldu.

Plastik alışveriş torbaları adet başı 38,5 kuruş olarak sabit bırakıldı.

Poşet fiyatları 25 kuruşta sabitlenmişti.

POŞET FİYATLARI TÜKETİCİYE YANSIYACAK MI?

Ocak 2023 için poşet fiyatının 25 kuruştan 75 kuruşa yükseltilmesi talep edilmişti. Ancak Cumhurbaşkanlığı Kararı ile Ocak 2023’te plastik poşet katılım payı artarak 38,5 kuruş olmuştu.

Tüketicilerin poşet satın alırken ödeyeceği fiyat ise 25 kuruşta sabit tutulmuştu.

Son karar sonrasında marketlerin poşet ücretini tüketiciye yansıtıp yansıtmayacağı ise henüz bilinmiyor.