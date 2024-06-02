Poşetten çıkana kimse inanamadı. Bakan bir daha bakamıyor

Akşam saat 20.30 civarında Arlington'da bulunan N. Adams Caddesi yakınındaki Spout Run Parkway'de şüpheli bir poşet olduğu ihbarını alan Arlington Hayvan Refahı Birliği memurları, kısa bir süre sonra poşetin bulunduğu yere vardılar.

İhbarı yapan şahıs, yetkililere verdiği ilk bilgide içerisinde ne bulunduğunu bilmediği siyah bir poşete denk geldiğini, poşetten kötü bir koku yayıldığını ve poşetin üzerinde pek çok sineğin olduğunu belirttikten sonra bunun köpek ya da kedi cesedi olmasından şüphelendiğini belirtti.

Bölgedeki yeşil alanlardan sorumlu bulunan Arlington Hayvan Refahı Birliği yetkilileri ihbarı alır almaz olay yerine intikal etti ve etrafa kötü koku yayan siyah renkli poşeti açtı. Memurlar poşetin içerisinde bir cesedin bulunduğunu ama bunun kedi veya köpek olmayıp siyah renkli bir yavru ayı olduğunu görünce şok yaşadılar.

Yavru ayının cesedi başından ayrılmayan yetkililer, cesedin taşınması ve gerekli incelemelerde bulunmaları için bölgeye çağrılan Hayvan Kontrol Şefi Jennifer Toussant ve Virginia Yaban Hayatı Kaynakları Departmanı'ndan bir koruma polis memurunu bekledikten sonra olay yerinden ayrıldı.

Yetkililer tarafından yapılan ilk açıklamada olay hakkında soruşturma başlatıldığını ve cesedin daha ayrıntılı adli tıp incelemesine tabi tutulması için hayvan morguna kaldırıldığı belirtildi. Yetkililer ayının nasıl ölmüş olabileceğine dair henüz bir bilgiye sahip olmadıklarını da sözlerine eklediler.

Bölge sakinleri ise geçtiğimiz birkaç hafta içinde ölü ayının bulunduğu bölgede büyük bir plastik torba taşıyan birini gördüklerini ifade ediyorlar. Bölge polisi gerek görülmesi durumunda eyalet polisinden de yardım talep edilebileceğin söyledi.