Potasyum ve magnezyum deposu 4 besin! Sağlığın gizli anahtarları

Sağlıklı bir yaşam için vazgeçilmez mineraller olan potasyum ve magnezyum, vücudun enerji üretiminden kas fonksiyonlarına kadar birçok kritik süreçte başrol oynadı.

Son bilimsel araştırmalar ve yabancı uzmanların çarpıcı görüşleri, bu iki minerali bolca içeren dört besinin sofralarımızda daha sık yer alması gerektiğini gösterdi.

İşte potasyum ve magnezyum deposu o mucizevi gıdalar: Muz, ıspanak, avokado ve badem.

Uzmanlar, bu besinlerin düzenli tüketiminin kalp sağlığından stresle başa çıkmaya kadar geniş bir yelpazede fayda sağladığını vurguladı.

MUZ: DOĞANIN ENERJİ VE MİNERAL PAKETİ

Muz, potasyum denince akla ilk gelen besinlerden biri. Orta boy bir muz (yaklaşık 120 gram), günlük potasyum ihtiyacının yaklaşık %10’unu (422 mg) ve magnezyum ihtiyacının %8’ini (32 mg) karşıladı.

ABD’deki Harvard Tıp Fakültesi’nden beslenme uzmanı Dr. Walter Willett, "Muz, potasyum içeriğiyle kan basıncını düzenliyor ve kalp-damar sağlığını destekliyor. Aynı zamanda magnezyum sayesinde kas kramplarını önlemede etkili" dedi.

Nutrients dergisinde yayımlanan bir araştırma, düzenli muz tüketiminin hipertansiyon riskini %20 azalttığını ortaya koydu. Üstelik serotonin üretimini artırarak ruh halini iyileştiriyor.

ISPANAK: YEŞİL BİR MİNERAL HAZİNESİ

Ispanak, koyu yeşil yapraklarıyla potasyum ve magnezyumun doğal kaynaklarından biri. Bir porsiyon pişmiş ıspanak (180 gram), günlük magnezyum ihtiyacının yaklaşık %40’ını (157 mg) ve potasyum ihtiyacının %20’sini (839 mg) sağladı.

İngiltere’deki King’s College London’dan Prof. Tom Sanders, "Ispanak, magnezyum sayesinde enerji metabolizmasını dengeliyor ve soğuk havalarda bağışıklığı güçlendiriyor" açıklamasında bulundu.

Journal of Clinical Nutrition’da yer alan bir çalışma, ıspanağın potasyum içeriğinin kas fonksiyonlarını desteklediğini ve iltihaplanmayı azalttığını kanıtladı.

Çorba, salata ya da yemek olarak tüketildiğinde mineral kaybı en aza indi.

AVOKADO: SAĞLIKLI YAĞLARLA MİNERAL DESTEĞİ

Avokado, yalnızca sağlıklı tekli doymamış yağlarıyla değil, aynı zamanda mineral içeriğiyle de dikkat çekti. Orta boy bir avokado (150 gram), yaklaşık 58 mg magnezyum ve 708 mg potasyum sundu.

ABD’deki Mount Sinai Hastanesi’nden Dr. Samantha Heller, "Avokado, potasyum ve magnezyum dengesiyle kalp ritmini düzenliyor ve stresle mücadelede etkili. Doğal yollarla mineral almak için ideal bir seçenek" dedi.

Food Science & Nutrition dergisinde yayımlanan bir analiz, avokadonun kolesterolü düşürdüğünü ve tokluk hissini artırdığını gösterdi.

Salatalarda veya kahvaltıda tercih edilen bu besin, mineral emilimini maksimize ediyor.

BADEM: KÜÇÜK TANELERDE BÜYÜK GÜÇ

Badem, magnezyum ve potasyumun yanı sıra sağlıklı yağlarla dolu bir besin deposu. Bir avuç badem (28 gram), günlük magnezyum ihtiyacının %20’sini (76 mg) ve potasyumun %6’sını (200 mg) karşıladı.

Johns Hopkins Üniversitesi’nden Prof. Lawrence Appel, "Badem, magnezyum içeriğiyle kas zayıflığını önlüyor ve enerji seviyesini yükseltiyor. Kalp sağlığı için de güçlü bir müttefik" yorumunda bulundu.

Journal of the American College of Nutrition’da yer alan bir araştırma, düzenli badem tüketiminin kemik yoğunluğunu artırdığını ve metabolizmayı hızlandırdığını doğruladı.

Çiğ ya da kavrulmuş haliyle atıştırmalık olarak tüketilmesi önerildi.

UZMANLARDAN ÇAĞRI: DOĞAL MİNERALLERLE SAĞLIĞINIZI KORUYUN

Bilim dünyası, bu dört besinin potasyum ve magnezyum eksikliğini önlemede kritik bir rol oynadığını vurguladı.

Cell Metabolism dergisinde yayımlanan bir analiz, bu minerallerin bir arada tüketildiğinde bağışıklık sistemini güçlendirdiğini ve kronik hastalık riskini azalttığını gösterdi.

Avustralyalı onkolog Dr. Michael Mosley ise, "Takviyeler yerine bu besinleri doğal yollarla almak, vücudun mineral dengesini daha etkin koruyor" diyerek sofralarda bu gıdalara yer açılması gerektiğini belirtti.

Sağlığınızı korumak için pahalı çözümlere ihtiyacınız yok. Muz, ıspanak, avokado ve badem gibi erişilebilir besinlerle potasyum ve magnezyum ihtiyacınızı karşılayabilir, hem bedeninizi hem de zihninizi güçlendirebilirsiniz.

Uzmanlar, bu gıdaların çiğ veya hafif pişmiş halleriyle tüketildiğinde mineral kaybının azaldığını da ekledi.