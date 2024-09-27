Powerchip, Hindistan'da tesis kuracak

Tayvan merkezli Powerchip Semiconductor Manufacturing Corp, Tata Electronics Pvt Ltd ile Hindistan’ın ilk 12 inç çip üretim tesisinin inşası için 11 milyar ABD doları yatırımla bir anlaşma imzaladı. Anlaşma kapsamında Powerchip, Tata’ya olgun teknoloji düğümlerine erişim sağlayacak ve Hintli işçilerin eğitilmesine yardımcı olacak. Fabrika, Gujarat’ın Dholera kentinde yer alacak ve ayda 50.000 gofret üretim kapasitesine sahip olacak. Bu tesis, bölgede 20.000 kişiye iş imkanı sunacak.

Tata, 28, 40, 55, 90 ve 110 nanometre teknolojileri de dahil olmak üzere geniş bir teknoloji portföyüne erişim sağlayacak ve yüksek hacimli üretimde işbirliği yapacak. Yeni fabrika, güç yönetimi IC’leri, ekran sürücüsü IC’leri, mikrodenetleyiciler ve yüksek performanslı bilgi işlem çipleri gibi çeşitli uygulamalar için çipler üretecek. Bu ürünlere otomotiv, bilgi işlem, veri depolama, kablosuz iletişim ve yapay zeka sektörlerinde yüksek talep bulunuyor.

Powerchip, temmuz ayında yatırımcılara, yurtdışı teknoloji ortaklıklarının yeni nakit akışı yaratması ve şirketin mali performansı üzerinde olumlu etki yaratması koşuluna bağlı olacağını bildirmişti. Bu haber, ABD ve Hindistan’ın Hindistan’da bir yarı iletken fabrikası kurmak için birlikte çalışma konusunda anlaşmaya varmasının ardından geldi. Bu, Hindistan Başbakanı Narendra Modi’nin ülkede yüksek teknoloji üretimini artırma çabalarına destek veriyor. Beyaz Saray, ABD Başkanı Joe Biden ile Modi arasında geçen hafta yapılan görüşmenin ardından, önerilen tesisin kızılötesi, galyum nitrür ve silisyum karbür yarı iletkenleri üreteceğini açıkladı. Hindistan Demiryolu, İletişim, Elektronik ve Bilgi Teknolojileri Bakanı Ashwini Vaishnaw, Hindistan’ın on yılın sonuna kadar elektronik sektöründeki hacmini 500 milyar ABD dolarına çıkarmayı hedeflediğini belirtti.