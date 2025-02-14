Premier Lig devleri, Retegui için harekete geçti

İngiltere Premier Lig’in iki köklü kulübü Arsenal ve Manchester United, Atalanta forması giyen Mateo Retegui’yi kadrolarına katmak için girişimlere başladı. 25 yaşındaki İtalyan santrfor, Bergamo ekibinde gösterdiği üstün performansla Avrupa futbolunun en çok konuşulan forvetlerinden biri haline geldi.

Atalanta'ya 2024 yazında Genoa’dan 28 milyon avro bonservis bedeli karşılığında transfer olan Retegui, Serie A’da fırtına gibi esiyor. Son olarak, hafta sonu oynanan Hellas Verona maçında takımına 5-0’lık galibiyeti getiren isimlerden biri olan golcü futbolcu, bu karşılaşmada tam dört gol atarak dikkatleri üzerine çekti. Sezon genelinde ise Serie A’da 20, tüm kulvarlarda ise 23 gole ulaşarak istikrarlı bir grafik çizdi.

ARSENAL VE UNİTED, RETEGUİ İÇİN TEMASTA

Fransız basınına göre Arsenal ve Manchester United, Atalanta ile ilk temaslarını kurdu. Özellikle Arsenal, Kai Havertz’in sezonu kapatan sakatlığı ve Gabriel Jesus’un istikrarsız performansı nedeniyle Retegui’yi listenin başına aldı. Manchester United cephesinde ise son iki sezonda Serie A’dan transfer edilen forvetlerden alınan verim, Retegui’yi cazip bir seçenek haline getirdi. Kırmızı Şeytanlar, geçtiğimiz yaz Atalanta’dan Rasmus Højlund’u yaklaşık 75 milyon avroya kadrosuna katarken, bu sezonun başında Bologna’dan Jo Shua Zirkzee’yi de 53 milyon avroya transfer etmişti.

İngiliz ekiplerinin yanı sıra, Fransa Ligue 1 devi Paris Saint-Germain ve Premier Lig’in yükselen takımlarından Aston Villa’nın da Retegui’yi yakından takip ettiği belirtiliyor. Ancak bu kulüplerin henüz Atalanta ile doğrudan bir görüşme yapmadığı ifade ediliyor.

50 MİLYON AVROLUK SERBEST KALMA BEDELİ

Atalanta, başarılı oyuncusunu elinde tutmak istese de Football London’a göre Retegui’nin sözleşmesinde 50 milyon avro değerinde bir serbest kalma maddesi bulunuyor. Bu durum, oyuncuya olan ilgiyi artırırken, transferin yaz aylarında gerçekleşme olasılığını güçlendiriyor.

Serie A ekibi, Retegui’yi yalnızca bir sezon önce kadrosuna katmasına rağmen, gelen teklifleri değerlendirmeye alabilir. Atalanta’nın teknik direktörü Gian Piero Gasperini’nin forvet oyuncularını geliştirmesiyle tanınması ve Retegui’nin yükselen formu, kulübün bu transferde nasıl bir strateji izleyeceğini belirleyecek.

Sezon sonuna kadar Atalanta formasıyla gol katkısını sürdürmesi beklenen Retegui’nin, yaz transfer döneminde Avrupa’nın dev kulüplerinden birine transfer olması güçlü bir ihtimal olarak görünüyor.