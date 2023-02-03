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Arsenal Martinelli'nin sözleşmesini uzattı

Arsenal'de Brezilyalı yıldız Martinelli'nin sözleşmesi 2027 yılına kadar uzatıldı.

Haber Giriş: 3 Şubat 2023 Cuma - 14:07
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Premier Lig ekibi Arsenal'de Martinelli'nin sözleşmesi 2027'ye kadar uzatıldı

Arsenal Martinelli'nin sözleşmesini uzattı
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Kulüpten yapılan açıklamada, 21 yaşındaki futbolcuyla 2027 yılına kadar yeni bir anlaşma yapıldığı belirtildi.

Arsenal Teknik Direktörü Mikel Arteta, açıklamada, "Gabi'nin uzun vadeli yeni sözleşme imzalamasından memnunuz." ifadesini kullandı.

Arsenal'da bu sezon Premier Lig'de 19 maçta forma giyen Martinelli, 7 gol kaydetti.

Premier Lig'de 50 puanla zirvede yer alan Arsenal ile en yakın rakibi Manchester City arasında 5 puanlık fark var.

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