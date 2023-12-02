Premier Lig ekibi Ryan Kent'e talip oldu

Nottingham Forest Fenerbahçe forması giyen Ryan Kent'i kiralamak için teklifte bulundu.

Beyza Damgacıoğlu KAYNAK: Haber Merkezi
Premier Lig ekibi Ryan Kent'e talip oldu

TeamTalk'un haberine göre, bu sezonun başında kadroya katılan ancak forma şansı bulmakta zorlanan Ryan Kent takımdan ayrılabilir.

RESMİ TEKLİF YAPILDI
Premier Lig ekibi Nottingham Forest, Ryan Kent'i kiralamak için Fenerbahçe'ye resmi teklif yaptı. Ada ekibi sarı lacivertlilerin cevabını bekliyor.

2 EKİP DAHA TALİP OLDU
Habere göre Leeds United ve Bournemouth'da Ryan Kent ile ilgilenen ekipler arasında yer alıyor.

PERFORMANSI
Bu sezon Fenerbahçe ile 15 maça çıkan İngiliz futbolcu bu maçlarda 1 gol 2 asist kaydetti.

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