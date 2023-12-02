Premier Lig ekibi Ryan Kent'e talip oldu

TeamTalk'un haberine göre, bu sezonun başında kadroya katılan ancak forma şansı bulmakta zorlanan Ryan Kent takımdan ayrılabilir.

RESMİ TEKLİF YAPILDI

Premier Lig ekibi Nottingham Forest, Ryan Kent'i kiralamak için Fenerbahçe'ye resmi teklif yaptı. Ada ekibi sarı lacivertlilerin cevabını bekliyor.

2 EKİP DAHA TALİP OLDU

Habere göre Leeds United ve Bournemouth'da Ryan Kent ile ilgilenen ekipler arasında yer alıyor.

PERFORMANSI

Bu sezon Fenerbahçe ile 15 maça çıkan İngiliz futbolcu bu maçlarda 1 gol 2 asist kaydetti.