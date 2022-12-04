Bu tarihte ilk kez oldu. Premier Lig takımı kamp için Türkiye'de

Akşam saatlerinde Antalya'ya gelen İngiliz temsilcisi hazırlıklarını 12 Aralık'a kadar Antalya'da sürdürecek.
Crystal Palace, 7 Aralık Çarşamba günü Trabzonspor, 11 Aralık Pazar günü ise Napoli ile hazırlık maçında karşı karşıya gelecek.
Crystal Palace, Türkiye'de kamp yapan ilk Premier Lig ekibi oldu.
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