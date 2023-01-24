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Tottenham Fulham'ı yendi, Harry Kane tarihe geçti

Tottenham formasıyla tüm kulvarlarda 266. golünü atan Harry Kane, Jimmy Greaves'e ait kulüp rekoruna ortak oldu

Haber Giriş: 24 Ocak 2023 Salı - 05:52
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Premier Lig'de Tottenham, Fulham deplasmanında kazandı

Tottenham Fulham'ı yendi, Harry Kane tarihe geçti
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İngiltere Premier Lig'de 21. haftanın kapanış maçında Tottenham, Fulham'ı 1-0 yendi.

Haftaya 6. sırada başlayan Fulham, son haftalarda aldığı kötü sonuçlarla 5. sıraya gerileyen Tottenham'ı ağırladı.

Tottenham, Kane'in 45+1'inci dakikada kaydettiği golle 3 puanın sahibi oldu.

Tottenham formasıyla tüm kulvarlarda 266. golünü atan Kane, Jimmy Greaves'e ait kulüp rekorunu egale etti.

Puanını 36'ya çıkaran Tottenham yerini korudu, 31 puanda kalan Fulham ise 7'nciliğe geriledi.

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