Prens Edward Chevening Burs Programı'nın 40. yılı resepsiyonuna katıldı

Birleşik Krallık'ın Ankara Büyükelçiliği konutunda düzenlenen resepsiyonda, Prens Edward, Chevening Türkiye Ağı'nın "en etkili 40 mezunu" ile bir araya geldi.

Prens Edward, Chevening Bursları'yla eğitim gördükleri alanlara göre aynı masalarda gruplandırılan mezun konuklarla tek tek tanıştı ve sohbet etti.

Konuklarla hatıra fotoğrafı çektiren Edward, Chevening Burs Programı'nın 40. yılı anısına pasta kesti.

Prens Edward, bugün Ankara'da Hacettepe Üniversitesinde gerçekleştirilen ilk geri dönüştürülebilir konut sistemi projesi kapsamındaki çalışmalar hakkında bilgi almış, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından kabul edilmiş ve Anıtkabir'i ziyaret etmişti.

CHEVENİNG PROGRAMI

Birleşik Krallık hükümetinin küresel burs programı Chevening, Türkiye'de 1988'de başladı.

Birleşik Krallık üniversitelerinde öğrenimi destekleyen Chevening'in Türkiye mezun ağı halihazırda 2000'den fazla üyeye sahip olurken, Avrupa'nın en büyük mezun ağı konumunda.

Chevening mezunlarının çoğunluğu hükümet, medya, özel sektör ve sivil toplum kuruluşlarında liderlik pozisyonlarına sahip.

Chevening Bursları'na 2024/25 akademik yılı için yeni başvurular, 7 Kasım'a kadar devam edecek.