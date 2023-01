﻿Prens Harry: Babam gittiği her yere oyuncak ayısını da götürüyordu

Ocak 2020'de eşi Meghan Markle ile İngiliz kraliyet ailesindeki üst düzey görevlerinden çekilen Sussex Dükü Prens Harry, Spare isimli anı kitabında ailesiyle ilgili çarpıcı iddiaları gündeme gelmeye devam ediyor.

Independent Türkçe'de yer alan habere göre; büyürken babasını oyuncak ayıyla gördüğünü hatırladığını ifade eden Prens Harry, "kırık kolları ve sarkık iplikleriyle" ayının "zavallı" gibi göründüğünü söyledi.

Ayının Britanya Kralı Charles'ın, zorbalığa uğradığı İskoçya'daki Gordonstoun yatılı okulundaki günlerinden kaldığına inanılıyor. Fakat oyuncağı hâlâ yanında taşıyıp taşımadığı bilinmiyor.

Prens Harry ise yeni kitabında şu ifadelere yer verdi:

"Oyuncak ayı babamla her yere gitti. Kırık kolları ve sarkık iplikleri olan zavallı bir şeydi. Her yerinde delikler açılmıştı. Babam da zorbalar onunla işini bitirdikten sonra muhtemelen böyle görünüyordu diye düşünmüştüm."

Harry, oyuncak ayının babasının çocukluktaki yalnızlığını kelimelerin ifade edebileceğinden daha iyi anlattığına inandığını söyledi.

Harry, çocukken, babalarını oyuncak ayıyla yalnız görünce William'la birlikte üzüldüklerini ve bunun onları Camilla'yı aileye kabul etmeye teşvik ettiğini; tek şartlarının "babalarının Camilla ile evlenmemesi" olduğunu ifade etti.

Yakın zamanda bir kraliyet yazarı da Kral Charles'ın bir oyuncak ayı ve kendi klozet kapağıyla seyahat ettiğini öne sürmüştü.

Yeni kitabı The King: The Life of Charles III'ü (Kral: III. Charles'ın Hayatı) yazan Christopher Andersen, kasımda Entertainment Tonight'a Charles'ın "Büyük Britanya'nın sahip olduğu en eksantrik hükümdarlardan biri" olduğunu söylemişti. Andersen, Kral Charles'ın evden uzaktayken "hâlâ çocukluktan kalma oyuncak ayısıyla seyahat ettiğini" belirtmişti.

Yazar, ayı zarar görürse onu tamir etmesine izin verilen tek kişinin, çocukken Charles'ın dadılığını yapan ve Kral Charles'ın "hâlâ çok yakın olduğu" Mabel Anderson olduğunu da sözlerine eklemişti.

Andersen, çocukluktan kalma oyuncak ayısına ek olarak, Charles'ın "özel üretim bir klozet kapağıyla seyahat ettiğini" de iddia etmişti. Yazar ve eski Vanity Fair editörü Tina Brown da daha önce, The Palace Papers: Inside the House of Windsor (Saray Belgeleri: Windsor Hanedanı'nın İç Yüzü) kitabında aynı iddiada bulunmuştu.