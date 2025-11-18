Olay, geçen ay Antalya Kepez ilçesi Atatürk Mahallesi'ndeki bir sitenin bahçesinde yaşandı. Evcil hayvan mağazası işleten Aleyna Okul, iş yerinin önünde de sokak hayvanlarını beslemeye başladı. İddiaya göre; bir süre önce kediler, zehirli et verilerek öldürüldü. Aradan geçen süre sonrasında Okul, beslediği, iş yerinin önünde baktığı 'Prens' ismini verdikleri kedinin öldüğünü, bir başka kedinin yaralandığını gördü.

KAMERALARI İNCELEDİ

Yaralanan kediyi tedavi için veterinere götüren Okul, iş yerinin güvenlik kamerasını incelediğinde, binada yaşayan M.K. ile eşi M.K.'nin araçlarının altına giren kedilere bastonla vurduğunu gördü. Emniyete giden genç kadın M.K. ve eşi M.K. hakkında şikayetçi oldu.

"Bu olayın asla peşini bırakmayacağım" diyen Okul, "Ben bu hayvanları yaşatmaya çalışıyorum, onlar sopayla darbediyor. Daha önce de kedileri beslerken bizi tehdit etti. Sonrasında kediler zehirlenerek öldürüldü" diye konuştu.