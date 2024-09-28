Prens Selman: Filistin meselesi umurumda değil

Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'ın özel bir görüşmede "Filistin meselesinin umurunda olmadığını" söylediği belirtildi.

Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken'a "Filistin meselesini kişisel olarak umursamadığını" ifade etti.

Habere göre, Ocak ayında Suudi Arabistan'a yaptığı bir ziyaret sırasında Blinken ve Muhammed bin Selman, Suudi kenti El Ula'da bir araya geldi. Bin Selman, Blinken'a bir normalleşme anlaşmasının gerçekleşmesi halinde Gazze'de sükunetin sağlanmasını arzu ettiğini belirtti.

Veliaht Prens Bin Selman'ın sözleri şöyle aktarıldı:

"Halkımın yüzde 75'i benden daha genç. Çoğunun Filistin meselesi hakkında pek bilgisi yoktu. Bu çatışmayla, bu meseleyle ilk kez tanışıyorlar. Bu çok büyük bir sorun. Filistin meselesi kişisel olarak umurumda mı? Benim umurumda değil ama halkımın umurunda, dolayısıyla imzalayacağımız anlaşmanın anlamlı olduğundan emin olmam gerekiyor."

Suudi Arabistan ile İsrail arasında yapılmaya çalışılan normalleşme anlaşması, iki yönlü bir mutabakat içeriyor. Bu kapsamda, ABD ile Suudi yönetimi arasında karşılıklı iş birliğine dair anlaşmalara varıldıktan sonra, Suudi yönetimi İsrail ile ilişkilerini normalleştirecek.

Bu çerçevede, Suudi Arabistan ABD'den güvenlik garantileri, sivil bir nükleer program için yardım ve teknoloji gibi alanlarda ekonomik yatırım da dahil olmak üzere çeşitli taahhütler alacak.

Ardından, bir Filistin devletinin kurulmasına giden bir yol haritası oluşturulması şartıyla, İsrail ile normalleşmeyi kabul edecek.

Ancak İsrail'in mevcut yönetimi, bir Filistin devletinin kurulmasını kabul etmeye yanaşmadığı için görüşmelerde bir süredir ilerleme kaydedilemiyor.