Prenses Diana'nın nişan portresinde giydiği bluz açık artırmada

Ölümüyle tüm dünyayı yasa boğan Galler Prensesi Diana'nın 1981'de çekilen nişan portresinde giydiği bluz, açık artırmayla satılacak.

Kraliyet fotoğrafçısı Lord Snowden'ın çektiği fotoğrafta Diana'nın üzerinde olan açık pembe bluz, Julien’s Auctions tarafından düzenlenen, ünlülerin kıyafetlerinin yeni sahiplerini bulacağı bir müzayedede yeni sahibini bulacak.

BLUZUN DEĞERİ 80 BİN İLA 100 BİN DOLAR ARASI

Bluzun değerin 80 bin ila 100 bin dolar arası olarak belirlendi. Bluz, daha sonra Diana'nın gelinliğini de tasarlayan David ve Elizabeth Emanuel tarafından üretilmişti.

Bluz daha önce, "Diana: Onun Moda Hikayesi" sergisi kapsamında Londra'daki Kensington Sarayı'nda sergileniyordu.

Diana'nın nişanlandıklarını açıkladıkları tarihte yayınlanmıştı.

