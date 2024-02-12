Prenses inekler. Danimarka'dan gelen ineklerin otlanmayı bilmediği ortaya çıktı

Bir besici Danimarka’dan getirdiği ineklerin merada otlanmayı bilmediklerinden ve alıştırmanın çok zor olmasından yakındı.

Türkiye’de hayvan üreticiliği ve ithali devam ediyor. Vatandaşlar dünyanın her tarafından Türkiye’ye hayvan getirebiliyor.

Yurt dışından gelen hayvanlarla ilgili zaman zaman da ilgin. Durumlar ortaya çıkabiliyor. Türk çiftçiler Danimarka'dan Türkiye'ye getirilen 10 inekteki bir detayı fark etti. Neye uğradığını şaşıran kadın besici dert yandı.

Kadın besicinin verdiği röportaj sosyal medyada gündem oldu. Besici Danimarka’dan getirilen jersey cinsi ineklerin merada otlanmayı bilmediklerini açıkladı.

Besici alıştırmanın çok zor olduğunu belirterek isyan etti.

PRENSES İNEKLER

Kadın besici ineklerin hatta kafalarını dahi eğmediklerini söyledi. Besici şöyle dedi:

Ben bu jerseyleri getirdim büyük çiftliklerden Danimarka'dan geldi hepsi. Annesinin karnında Danimarka’dan Geldiler buraya. Abi inek otlatma bilmiyor. İnek otlama bilmez mi. Hayvanı çıkartıyoruz meraya birbirlerine bakıyorlar. Ota bir eğilim bir yemek yok hayvan otu bilmiyor otlanmayı bilmiyor.

Muhtemelen bunun annesi annesinin annesi hepsi çiftlik hayvanıydı. Hayvanda böyle gen yatkınlığı bile oluşmamış yani bir eğilim bir bakayım yok o bile yok.

2 tanesini zar zor alıştırdık geri kalan 8 tanesi kaldı. Merada hayvanlar birbirlerine bakıyorlar prenses gibiler böyle sağa sola bakıyorlar.

Sosyal medya kullanıcıları, "prenses inekler", "Avrupalı inek", "Türklerden öğrensinler" gibi yorumlar yaptı.